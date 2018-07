"Stern TV" mit bester Quote seit dem Dschungelcamp

© RTL/Stefan Gregorowius

RTL tut gut daran, an "Stern TV" in bisheriger Form festzuhalten, obwohl die Sendung nun nicht mehr zum Teil unter Drittanbieter-Lizenz läuft. In dieser Woche reichte es prompt für den besten Marktanteil seit dem Dschungelcamp im Januar.



05.07.2018 - 09:40 Uhr von Uwe Mantel

Jahrelang lief "Stern TV" in einer reichlich ungewöhnlichen Konstruktion: Die Sendung lief zum Teil als Drittanbieter-Lizenzprogramm von dctp - war aber deutlich länger und somit auch teils eine RTL-Auftragsproduktion. Die Drittanbieter-Regelung war aber quasi die Überlebensversicherung des Magazins. Dass RTL nun auch nach Ende dieser Regelung an dem Format in unveränderter Form festhält, hat sich in Woche 1 aus Quotensicht schonmal bezahlt gemacht.

Mit 16,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war es - am Marktanteil gemessen - die dritterfolgreichste RTL-Sendung am Mittwoch nach "GZSZ" und "Punkt 12". Zuletzt hatte "Stern TV" im Januar einen besseren Marktanteil einfahren können, damals allerdings auch mit den verkürzten Folgen im Anschluss an das Dschungelcamp. Insgesamt sahen diesmal 2,05 Millionen Zuschauer zu, das reichte auch beim Gesamtpublikum für weit überdurchschnittliche 12,0 Prozent Marktanteil.

Der Start in den Abend verlief mit "Die 25 spektakulärsten Momente - Schwein gehabt oder dumm gelaufen" unspektakulär, aber ordentlich: Mit 13,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen musste man sich "Aktenzeichen" im ZDF zwar bei Weitem geschlagen geben, der RTL-Senderschnitt wurde aber klar übertroffen. 2,16 Millionen Zuschauer zählte die Ranking-Show insgesamt. Die anderen Privatsender konnten da bei Weitem nicht mithalten, der nächste Verfolger war Sat.1, das mit der Wiederholung des Films "Sieben verdammt lange Tage" auf 8,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam. 1,25 Millionen Zuschauer hattenhier insgesamt eingeschaltet.

RTL sicherte sich mit einem Tagesmarktanteil von 11,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen die Tagesmarktführung - dass es nicht mehr wurde, lag an der Schwäche in der Daytime. "Blaulicht-Report", "Verdachtsfälle, "Betrugsfälle" und auch "Unter Uns" pendelten am Nachmittag nur zwischen 7,5 und 8,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, am Vormittag kamen die "Hebammen im Einsatz" um 10 Uhr sogar nur auf 3,1 Prozent Marktanteil, die zweite Folge steigerte sich dann immerhin auf 7,0 Prozent. "Punkt 12" mit 19 Prozent Marktanteil stand als Erfolg aber allein auf weiter Flur.

