"Endlich Feierabend" startet auf "Auf Streife"-Niveau

© Screenshot Sat.1

Den großen Einschaltimpuls hat es zum Start nicht gegeben: Das neue Sat.1-Magazin "Endlich Feierabend" ist mit überschaubaren Quoten gestartet. Dafür nähert sich "MacGyver" in der Primetime nach einer Durststrecke wieder den zweistelligen Marktanteilen an.



31.07.2018 - 09:04 Uhr von Timo Niemeier 31.07.2018 - 09:04 Uhr

In den kommenden Wochen und Monaten wird Sat.1 wohl viel Atem brauchen, um sein neues Vorabend-Doppel über die Runden zu bekommen. "Endlich Feierabend" ist nun jedenfalls mit sehr überschaubaren Quoten gestartet, da half letztlich auch Boris Becker als Zugpferd des Boulevards nicht sehr viel. Die Sendung verpasste die Million-Marke und unterhielt zum Auftakt 910.000 Menschen, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 7,5 Prozent.

"Endlich Feierabend" lag damit in etwa auf dem Niveau, das "Auf Streife - Die Spezialisten" in den vergangenen Monaten auf eben diesem Sendeplatz erzielte. Sieht man mal von dem durch die WM geprägten Juni ab, lag der Senderschnitt von Sat.1 in den vergangenen Monaten zudem stets höher. Nun gilt es für Sat.1 am Ball zu bleiben und die Zuschauer von der Sendung zu überzeugen. Erstes "Frühstücksfernsehen"-Feeling kam bereits auf, noch fehlte der Sendung zum Auftakt aber die eigene Handschrift (zur DWDL.de-TV-Kritik).

Noch etwas schlechter sah es für Sat.1 schließlich im Anschluss an "Endlich Feierabend" aus. "Genial Daneben - Das Quiz" verzeichnete zwar etwas mehr als eine Million Zuschauer, aber nur 6,5 Prozent Marktanteil. Der Vorabend war damit am Montag das schwächste Glied im gesamten Sat.1-Programm - das war aber auch schon so, als man dort Scripted Realitys zeigte.

Gute Nachrichten kommen für den Sender derweil aus der Primetime, wo sich "MacGyver" nach dem schwachen Staffelstart inzwischen wieder etwas erholen konnte. Mittlerweile klopft die Serie auch wieder an der Zweistelligkeit. In dieser Woche erreichten zwei neue Folgen 9,8 und 9,5 Prozent, das sind die besten Zahlen der laufenden Staffel. Die Reichweite stieg im Verlauf des Abends sogar von 1,66 auf 1,75 Millionen Zuschauern. Auch "SEAL Team" konnte sich mittlerweile deutlich steigern und erzielte am Montag mit zwei Folgen 9,4 und 10,0 Prozent. Auch die US-Serien sorgten damit dafür, dass Sat.1 am Ende des Tages bei einem Marktanteil in Höhe von 9,7 Prozent stand.

Teilen