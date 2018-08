ZDFneo: Krimi-Wiederholung top, neue Sitcom nur mau

© ZDF/Marion von der Mehden

Die neue ZDFneo-Sitcom "Tanken" startete am Dienstagabend mit viel Luft nach oben - ungleich erfolgreicher war der Sender mal wieder mit dem Aufwärmen alter Krimi-Ware des Muttersenders.



01.08.2018 - 09:47 Uhr von Uwe Mantel 01.08.2018 - 09:47 Uhr

ZDFneo hat in den vergangenen Jahren aus Quotensicht eine Erfolgsgeschichte mit massivem Wachstum geschrieben - am Dienstag zeigte sich aber mal wieder exemplarisch, dass das weniger an den gestiegenen Investitionen in eigene Inhalte lag als daran, dass die Wiederverwertung von ZDF-Krimis sensationell gut läuft.

So entschieden sich am Dienstagabend 1,8 Millionen Zuschauer für "Die Toten vom Bodensee - Die Wiederkehrer", damit hatte ZDFneo genauso viele Zuschauer wie RTL mit seinem Sozial-Experiment "Zahltag". Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 7,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden immerhin 3,3 Prozent erzielt. "Professor T." lief im Anschluss schon nicht mehr ganz so gut, kam mit 760.000 Zuschauern aber noch auf 3,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen

Als um 22:45 Uhr dann die Premiere der neuen Sitcom "Tanken" anstand, wurden die Marktanteile dann allerdings nochmal halbiert: 300.000 Zuschauer schalteten die erste Folge ein, mit Marktanteilen von 1,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen wurde der Senderschnitt doch recht deutlich verpasst. "Blockbustaz" hatte im Anschluss sogar geringfügig mehr junge Zuschauer und holte 1,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

