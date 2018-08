"Grey's"-Spinoff "Seattle Firefighters" legt guten Start hin

© ProSieben/Mitch Haaseth

"Seattle Firefighters - Die jungen Helden" legte bei ProSieben einen gelungenen Einstand hin, nachdem zuvor schon "Grey's Anatomy" deutlich zulegen konnte. "Younger" erreichte zwar ebenfalls einen Bestwert - aber auf sehr niedrigem Niveau



02.08.2018 - 09:09 Uhr von Uwe Mantel 02.08.2018 - 09:09 Uhr

Was bei "Big Bang Theory" mit dem Ableger "Young Sheldon" Anfang des Jahres schon so gut funktioniert hat, klappte nun auch bei "Grey's Anatomy", wenn auch auf niedrigerem Niveau: Das Spin-Off "Seattle Firefighters - Die jungen Helden" legte am Mittwochabend einen guten Einstand hin und trug überdies wohl auch dazu bei, auf der Mutterserie etwas mehr Aufmerksamkeit zu bescheren. Die erzielte um 20:15 Uhr nämlich auch deutlich bessere Marktanteile als in den vergangenen beiden Wochen.

So holte "Grey's Anatomy" um 20:15 Uhr sehr gute 12,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, nachdem die Serie in der vergangenen Woche sogar noch an der 10-Prozent-Marke gescheitert war. 1,19 Millionen Zuschauer sahen zu, das waren gut eine viertel Million mehr als eine Woche zuvor zur gleichen Zeit. Dieses Quotenniveau konnten die "Seattle Firefighters" zwar nicht ganz halten, mit 11,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es aber trotzdem für gute Zahlen klar über dem Senderschnitt. 1,06 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Kein Hit mehr wird hingegen wohl die Serie "Younger". Zwar erzielte die Folge um 22:12 Uhr den bislang besten Marktanteil seit dem Start vor zwei Wochen - auch der lag aber nur bei 7,3 Prozent in der Zielgruppe. Dass das Publikum wenig angetan war, zeigte zudem die Entwicklung im Lauf des Abends: Die zweite Folge fiel auf 6,2 Prozent Marktanteil zurück. 590.000 Zuschauer sahen die erste der beiden Folgen, die zweite dann schon nur noch 460.000. "Two and a half Men" fiel danach dann sogar zunächst unter die 6-Prozent-Marke und konnte sich erst nach Mitternacht berappeln.

ProSieben verpasste den Primetime-Sieg mit "Grey's Anatomy" am Mittwoch nur knapp, die "Bachelorette" von RTL lag nämlich nur knapp vorn. Der Marktanteil der RTL-Kuppelei verharrte mit 13,4 Prozent in der Zielgruppe auf dem Niveau der vergangenen Woche, 1,72 Millionen Zuschauer hatten hier insgesamt eingeschaltet. Auch diese Sendung scheiterte aber daran, mehr als eine Million junge Zuschauer zu erreichen. Das gelang am Mittwoch einzig und allein "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten", das am Vorabend mit 21,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe weiter blendend läuft und damit auch den Tagessieg einfuhr.

