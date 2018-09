"ran": Sat.1 tut sich mit Live-Sport gleich doppelt schwer

© ProSiebenSat.1

Sowohl die DTM als auch Kickboxen haben Sat.1 am Samstag kein Quoten-Glück gebracht - in beiden Fällen lagen die Marktanteile unter dem Senderschnitt. Der Pay-TV-Sender Sky punktete dagegen gleich doppelt mit der Fußball-Bundesliga.



23.09.2018 - 09:28 Uhr von Alexander Krei 23.09.2018 - 09:28 Uhr

Sat.1 setzte am Samstag gleich zwei Mal auf Sport - und wurde von den Zuschauern doppelt bestraft. So bereitet die DTM den Sender noch immer große Sorgen: Gerade mal 550.000 Zuschauer wollten ab 13:30 Uhr die Live-Übertragung des Rennens sehen, mehr als ein Marktanteil von 4,4 Prozent war in der Zielgruppe nicht drin. Zum Vergleich: Unmittelbar zuvor erreichte eine Wiederholung der Scripted Reality "Auf Streife" noch einen doppelt so hohen Wert.

Bei den anschließenden Highlights musste sich Sat.1 sogar mit nur 2,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe begnügen - es wird also ein langer Atem nötig sein, will der Sender die DTM noch zum Quoten-Erfolg führen. Enttäuschend sah es aber auch a späten Abend aus, wo "ranFighting" mit dem Kampf zwischen Michael Smolik und Enver Slijvar lediglich 810.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 6,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährige verbuchte. Als Marie Lang später Kickbox-Weltmeisterin wurde, belief sich der Marktanteil sogar auf nur 4,8 Prozent.

Deutlich besser bedient war Sky mit der Fußball-Bundesliga: 1,26 Millionen Zuschauer entschieden sich am Nachmittag für die Einzelspiele oder die Konferenz, sodass der Marktanteil in der Zielgruppe auf sehr gute 13,6 Prozent kletterte. Später gelang dann auch dem Topspiel der Sprung in die Zweistelligkeit: Mit starken 11,0 Prozent Marktanteil gelang der Übertragung der beste Topspiel-Wert seit November vergangenen Jahres, insgesamt waren im Schnitt 1,37 Millionen Zuschauer dabei.

Die Bundesliga-"Sportschau" im Ersten zeigte sich davon aber weitgehend unbeeindruckt und erreichte parallel zur Sky-Übertragung 4,46 Millionen Zuschauer und 20,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Beim "Aktuellen Sportstudio" des ZDF saßen am späten Abend schließlich noch 1,95 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher.

Teilen