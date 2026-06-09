Nicht nur, weil sie in Köln gedreht wurde, passte die Premiere der neuen ZDF-Serie „Back for more“ gut zur Eröffnung des Seriencamps: Die erste Folge ist ein Vibe! Einer, der die Tatsache zur Folter macht, dass die Serie erst Anfang 2027 erscheinen soll. Tim Sander, Eidin Jalali, Daniel Sträßer und Tristan Seith spielen Flo, Fares, Kim und Sam - die vier Mitglieder der früher mal gefeierten Boyband Rise und der Frage nach einem möglichen Comeback. Nicht fraglich hingegen: Nach diesen ersten 45 Minuten zwischen Nostalgie und neuem Abenteuer will man mehr.

„Back for more“ trug in der Produktionsphase noch den Arbeitstitel „The Comeback“ und kommt aus der Schmiede von Studio Zentral/Network Movie (Christine Hartmann, Lasse Scharpen, Wolfgang Cimera) in Koproduktion mit U5 (Katrin Haase, Oliver Arnold) und dem ZDF. Die Drehbücher stammen von Riccarda Schemann und Johannes Rothe, Regie führte Facundo Scalerandi („How to Sell Drugs Online Fast”, „King of Stonks”). Alle zusammen konnten sich, mit dem weiteren und sehr prominent gespickten Cast, feiern lassen in Köln.

Für eine Auftaktepisode, die so unerwartet glaubhaft in den Bann der Erzählung zog, dass diese 45-minütige Drama-Serie manchem so kurzweilig vorkam wie eine 25-minütige ZDFneo-Comedy. Doch das ist die erste und wichtigste Überraschung: Eine Prämisse, die nach flott erzähltem Guilty Pleasure klingt, ist das eben nicht. Humor spielt eine Rolle, aber die Serie lässt sich genüsslich viel Zeit und spielt so mit der Vorfreude des Publikums. Der Vorfreude auf das was kommen wird oder könnte.

© DWDL.de / Lückerath Premiere von "Back for more" beim Seriencamp

Tim Sanders Rolle des Flo führt uns ein in die Welt von vier Männern kurz vor der Midlife-Crisis, die vor zwanzig Jahren mal gemeinsam als Boyband Rise die Musikwelt eroberten. Doch das ist lange her: Heute steht Flo halb nackt fürs RealityTV vor der Kamera, um Geld zu verdienen. In Nostalgie schwelgend postet er eine Insta-Story mit Erinnerungen an damals - und die erzielt ein so enormes Echo, dass auch aus finanziellen Gründen ein Gedanke reift: Was wäre, denn wenn…

Und diesen Gedanken nimmt das Drehbuch von Schemann und Rothe sehr ernst, macht aus ihm keine flotte Komödie (die liefert irgendwann demnächst Prime Video mit einer Zeitreise-Story der Elevator Boys) sondern spielt ihn glaubhaft durch. Es geht um Entscheidungen, die reifen müssen und Befindlichkeiten, die nicht für den flotten Plot einfach weggewischt werden. Und so wird eine Serie, die auf dem Papier vermeintlich plot-driven ist, schon mit der Pilotfolge zur character-driven Story.

Wie gefährlich einfach wäre es gewesen, diese Charaktere zu überzeichnen. Gerade weil die vier ehemaligen Boyband-Mitglieder in den zwanzig Jahren seit damals gänzlich unterschiedliche Lebensentwürfe verfolgt haben. Aber die Hauptrollen sind ausbalanciert. Für den ein oder anderen Schenkelklopfer oder heiteren Überraschungsmoment sorgen eher die Nebenrollen oder Gastauftritte, u.a. in liebevoll produziertem Retro-Material beim Blick auf die Erfolge der Boyband.

Dazu gehört auch eine Referenz auf die legendäre „Tic Tac Toe“-Pressekonferenz. Collien Fernandes ist dabei in ihrer Rolle als Viva-Moderatorin. In weiteren Folgen sind u.a. auch Detlef D! Soost und Doreen Steinert dabei, die beide einst mit „Popstars“ bekannt wurden. An die frühere Castingshow lehnt sich auch das Format an, in dem in der Serie die Boyband Rise entdeckt wurde. Viel Fanservice, viel Nostalgie für Fans der frühen 2000er steckt drin - ein Vibe eben.

© DWDL.de / Lückerath Wie viele Menschen passen eigentlich auf eine Bühne?

Der zum Finale der Pilotfolge in einer Szene gipfelt, die beispielhaft zeigt wie sich „Back for more“ abhebt von anderen Comeback-Erzählungen: Nach einem feindseligen Termin bei der Plattenfirma und einer Trennung im Zoff kommen die vier Männer unabhängig voneinander auf die Idee - wenn sie gerade schon mal wieder in Köln sind - in die Lieblingsgaststätte von damals zu gehen. Auf einen Reibekuchen.

Erst rücken sie widerwillig zusammen, doch dann werden sie von früheren Fans am Nebentisch erkannt - und die Herzen erwärmen sich. Letztlich sind es nur wenige Minuten, die das Publikum aber glaubhaft mitnehmen bei dieser neu entflammten Bromance - und dem Entschluss, es vielleicht doch tatsächlich noch einmal zu probieren. Wie es nun weitergeht, das wird sich erst 2027 beantworten. Wie schon gesagt: Folter!

Eigentlich übrigens sollte einmal Bill Kaulitz eine der Hauptrollen übernehmen, doch die Fantasie des ZDF zerschlug sich dann doch lange vor Produktionsstart. Letztlich dürfte das für beide Seiten sinnvoll gewesen sein. Einerseits mangelt es für die Kaulitz-Brüder gerade nicht an Projekten, so dass es schwer geworden wäre, dem omnipräsenten Kaulitz die Rolle des vergessenen, ehemaligen Stars abzukaufen. Außerdem wäre die Serie dann wohl weitgehend über diese Personalie definiert worden. Dabei ist „Back for more“ eine Ensemble-Leistung.