RTL II stark wie lange nicht, Das Erste mit historischem Tief

Ein starker Endspurt konnte nicht verhindern, dass Das Erste im September so schlecht dastand wie nie. RTL II hingegen erlebte den stärksten Monat seit Sommer 2017, Vox und RTL erholten sich, die ProSiebenSat.1-Sender gaben wieder etwas ab.



01.10.2018 - 10:38 Uhr von Uwe Mantel 01.10.2018 - 10:38 Uhr

Am heutigen Montag dürfte die Laune bei den ARD-Verantwortlichen bestens sein, nachdem das teure Prestige-Projekt "Babylon Berlin" eine fulminante Premiere hingelegt hat, auch der Samstag lief dank Bundesliga und "Wer weiß denn sowas" schon prächtig - doch auch dieser starke Endspurt konnte nicht verhindern, dass Das Erste aus Quotensicht im September so schlecht dastand wie noch nie. Nachdem es schon im August einen neuen historischen Tiefstwert gehagelt hatte, ging es im September noch um weitere 0,2 Prozentpunkte auf gerade mal noch 10,3 Prozent Marktanteil nach unten. Über lange Zeit hatte Das Erste gar mit der Einstelligkeit zu kämpfen, erst zum Ende des Monats zogen die Quoten dann an.

Im Vergleich zum September des vergangenen Jahres hat Das Erste satte 0,9 Prozentpunkte eingebüßt. Dabei war es nicht die Primetime, die dem Sender so enorme Probleme bereitet, es ist vielmehr die Schwäche am Vor- und Nachmittag, die Das Erste derzeit auf immer neue Tiefstwerte schickt. Das geht schon morgens mit "Live nach Neun" an, das bei weniger als 5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum festhängt, nachmittags ist "Stadt, Land, Haus" der nächste Totalausfall auf dem 16:10-Uhr-Sendeplatz. Die Telenovelas davor laufen zwar solide, sind aber auch meilenweit von einstigen Bestwerten entfernt.

Das ZDF hingegen kann nicht nur auf eine meist starke Primetime bauen, sondern präsentiert sich auch tagsüber in rundum starker Form. Das führt dazu, dass die Mainzer inzwischen völlig unangefochten an der Spitze stehen. Im September lag der Marktanteil beim Gesamtpublikum bei 13,0 Prozent - ein Vorsprung von 2,7 Prozentpunkten vor dem Zweitplatzierten ist dann doch ein sehr dickes Polster. Allerdings bleibt das ZDF der Sender mit dem mit Abstand ältesten Publikum unter den Vollprogrammen. Blickt man nur auf die 14- bis 49-Jährigen, dann sortiert sich das ZDF mit einem Marktanteil von 5,7 Prozent nämlich hinter dem Ersten ein, das 6,0 Prozent Marktanteil erzielte.

RTL erholt sich, Sat.1 und ProSieben geben ab

Nachdem der August für die ProSiebenSat.1-Gruppe richtig gut gelaufen war, bekam im September wieder die Konkurrenz aus Köln Oberwasser. Bei RTL machte sich bemerkbar, dass bewährte Quotenhits wie "Das Supertalent" oder auch "Ninja Warrior Germany" zurückkehrten, dazu hatte man noch ein quotenstarkes Länderspiel im Programm und auch "Wer wird Millionär" zeigte sich in starker Form. Das alles führte dazu, dass der Sommer-Durchhänger überwuden werden und der Marktanteil bei den 14-bs 49-Jährigen um 0,8 Prozentpunkte auf nun 11,3 Prozent Marktanteil gesteigert werden konnte. Beim Gesamtpublikum ging's sogar um 0,9 Prozentpunkte auf 8,9 Prozent Monatsmarktanteil nach oben. Für RTL war das der beste Zielgruppen-Wert seit Januar.

Bei Sat.1 machte sich unterdessen vor allem das Fehlen von "Promi Big Brother" bemerkbar, das den Marktanteil im August noch nach oben getrieben hatte. Der Marktanteil in der Zielgruppe sackte um einen ganzen Prozentpunkt ab und lag nur noch bei 8,1 Prozent. Auch ProSieben, das im August noch hauchdünn an der 10-Prozent-Marke vorbeigschrammt war, verlor diese psychologisch wichtige Marke im September wieder etwas stärker aus den Augen. Um 0,3 Prozentpunkte ging es dort auf nun 9,6 Prozent Marktanteil nach unten.

Allerdings starteten sowohl Sat.1 (+0,4 Prozentpunkte) als auch ProSieben (+0,2 Prozentpunkte) besser in die neue TV-Saison als noch im vergangenen Jahr, während RTL hier trotz des Aufschwungs im Vergleich zum Vormonat im Jahresvergleich Federn lassen musste (-0,5 Prozentpunkte). Bemerkenswert: RTL war damit sogar der einzige der großen Privatsender, der einen Quoten-Rückgang im Vergleich zum September des vergangenen Jahres hinnehmen musste.

RTL II so gut wie seit Sommer 2017 nicht, Vox überwindet schwachen Sommer



Denn auch Vox fand nach einem recht ernüchternden Sommer im September zurück in die Spur. Dank Erstausstrahlungen sah es am Nachmittag wieder besser aus, dazu kam die ungebrochene Anziehungskraft der "Höhle der Löwen". Gemeinsam mit diversen starken Fimen überdeckte das die durchaus zahlreich vorhandenen Schwächen im übrigen Programm. Die Dokus am Montag konnten schließlich ebensowenig überzeugen wie die Serien am Mittwoch oder Freitag. Trotzdem zog der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich um 0,8 Prozentpunkte auf nun 7,4 Prozent an. Das war der stärkste Wert seit März und immerhin 0,1 Prozentpunkt mehr als im September letzten Jahres. Beim Gesamtpublikum hängte man ProSieben mit 5,1 zu 4,4 Prozent Marktanteil nun wieder deutlich ab.

RTL II hatte schon im August einen deutlichen Aufschwung erlebt und legte im September sogar nochmal eine kleine Schippe obendrauf. Der Marktanteil stieg nochmal leicht um 0,1 Prozentpunkt auf nun 5,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Für RTL II war es somit der beste Monat seit Juli 2017. Im Vergleich zum September 2017 zog der Marktanteil um satte 0,6 Prozentpunkte an. Dazu trug der enorme Erfolg von "Love Island" bei: Die Datingshow lief ungleich erfolgreicher als im vergangenen Jahr und bescherte dem Sender über drei Wochen starke Quoten am späten Abend. Dazu lief es auch für "Die Wollnys" in diesem Jahr so gut wie lange nicht, auch der "Frauentausch" ließ alte Probleme hinter sich, auf die Sozialdokus war ohnehin Verlass.

Einen noch größeren Zugewinn im Vergleich zum September des vergangenen Jahres verbuchte nur kabel eins, das sich um 0,7 Prozentpunkte steigerte, allerdings trotzdem leicht unter dem August-Wert blieb. Mit 5,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Sender trotzdem voll im Soll. "Achtung Abzocke" war hier ein schöner Erfolg in der Primetime, auch viele Filme liefen gut - doch das eigentliche Prunkstück ist die Daytime, wo Krimi-Wiederholungen teils für zweistellige Marktanteile gut sind.

Die Monatsmarktanteile im Überblick

MA ab 3

+/-

Vormonat

+/-

Sep 17 MA 14-49 +/-

Vormonat +/-

Sep 17

Das Erste

10,3 -0,2

-0,9

6,0

+/-0

-0,8

ZDF

13,0

+/-0

+0,1

5,7

-0,3

-0,5 RTL

8,9

+0,9

-0,1 11,3

+0,8

-0,5 Sat.1

6,2

-0,8

-0,2

8,1

-1,0

+0,4 ProSieben

4,4

+/-0

-0,1 9,6

-0,3

+0,2 Vox

5,1

+0,5

+/-0

7,4

+0,8

+0,1 RTL II

3,1

+/-0

+0,2 5,7 +0,1

+0,6

kabel eins

3,6

-0,2

+0,1

5,3

-0,1

+0,7

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Quelle: DWDL-Recherche

Die meistgesehenen Sendungen des Monats

Gesamtpublikum Zielgruppe 14-49 Das Erste Tatort: Tiere der Großstadt

Babylon Berlin

ZDF UEFA Nations League: Deutschland - Frankreich

UEFA Nations League: Deutschland - Frankreich RTL Länderspiel Deutschland - Peru Länderspiel Deutschland - Peru

Sat.1 MacGyver

Fack ju Göhte

ProSieben Die Insel der besonderen Kinder

Deadpool

Vox Die Höhle der Löwen

Die Höhle der Löwen

RTL II James Bond 007 - Ein Quantum Trost

Die Wollnys

kabel eins Gran Torino Gran Torino

Über den Autor

Uwe Mantel ist stellvertretender Chefredakteur des Medienmagazins DWDL.de. Schaut seit den 80ern Fernsehen und schreibt seit 2004 auch darüber. Kann sich sowohl in gute Serien als auch trockene Zahlen vertiefen. Und seine fränkische Herkunft nicht verleugnen. E-Mail an Uwe Mantel

