In der kommenden Woche geht die mittlerweile 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel" zu Ende, erstmals allerdings nicht mit einem Live-Finale. Trotzdem dürfte ProSieben noch einmal auf den üblichen Aufschwung zum Ende hoffen. Eine Woche vorher gab es zumindest schonmal eine kleine Erholung: Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zog auf 13,0 Prozent an, nachdem "GNTM" in der vergangenen Woche mit 11,7 Prozent noch nah am Staffeltief lag. Insgesamt schauten 1,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, 80.000 mehr als sieben Tage zuvor. Über einen längeren Zeitraum betrachtet zeigte die Quotenentwicklung zuletzt trotzdem eher in die falsche Richtung.

Marktanteils-Trend: Germany's Next Topmodel Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

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14-49 Jahre

ProSieben war damit am Donnerstag beim jungen Publikum stärkster Verfolger der Fußball-Übertragung in Sat.1. RTL konnte dagegen überhaupt nichts ausrichten: Die Premiere des von Olaf Schubert präsentierten "Feste der Comedy" kam nur auf Marktanteile von 6,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 6,5 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Insgesamt hatten im Schnitt eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer die fast dreistündige Sendung verfolgt.

In der klassischen Zielgruppe 14-49 sortierte sich RTL damit noch hinter Vox ein, wo der Film "Jumanji: Willkommen im Dschungel" 7,0 Prozent Marktanteil erzielte. Bei den 14- bis 59-Jährigen reichte es allerdings nur für 5,7 Prozent, die Gesamt-Reichweite lag bei 0,69 Millionen. Auf Filme setzte auch RTLzwei, wo "Ghostbusters" um 20:15 Uhr allerdings nicht über 3,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam. Immerhin steigerte sich "Ghostbusters II" am späteren Abend aber auf 4,5 Prozent.

Bei Kabel Eins endete die vierte Staffel von "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" mit recht guten Marktanteilen von 5,0 Prozent sowohl bei den 14- bis 49-Jährigen als auch bei den 14- bis 59-Jährigen. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Gesamt-Reichweite wieder um 100.000 auf nun 0,68 Millionen. Die Staffel-Bilanz fällt trotzdem durchwachsener aus als gewohnt: Die Marktanteile lagen durchweg weit über dem Senderschnitt, an die Erfolge der vorhergehenden Staffeln konnte "Morlock Motors" diesmal trotzdem nicht ganz anknüpfen. Betrachtet man nur die vorläufig gewichteten Quoten, dann liegt der Staffelschnitt diesmal 1,4 Prozentpunkte unter dem aus dem Herbst letzten Jahres.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;