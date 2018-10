"Simpsons" und "Family Guy" machen ProSieben Probleme

© 2017-2018 Fox and its related entities

Mit seinen US-Zeichentrickserien hat ProSieben am Dienstag überhaupt kein Glück gehabt, die Quoten lagen im tiefroten Bereich. Sogar für RTL II lief es deutlich besser. Den ungefährdeten Tagessieg sicherten sich allerdings die Löwen bei Vox.



03.10.2018 - 09:07 Uhr von Timo Niemeier

Seit Mitte August zeigt ProSieben dienstags zur besten Sendezeit neue Folgen von den "Simpsons" als Free-TV-Premiere. Von sieben bislang gezeigten Episoden erreichte nur eine zweistellige Marktanteile. Und auch die achte Folge kam in dieser Woche nun nicht über diese Marke: 800.000 Zuschauer sorgten für einen Marktanteil in Höhe von 7,2 Prozent - weniger erzielte ProSieben mit einer neuen "Simpsons"-Folge bislang noch nie. Die drei Wiederholungen im Anschluss taten sich dann noch schwerer, es ging auf bis zu 5,3 Prozent hinab.





Und auch "Family Guy" machte ProSieben am Dienstag große Probleme: Eine neue Folge erreichte ab 22:10 Uhr nur 560.000 Zuschauer und 5,6 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Eine Wiederholung kam danach noch auf 6,4 Prozent. "The Flash" blieb mit zwei Folgen zunächst noch bei 6,3 und 8,5 Prozent hängen, weit nach Mitternacht waren dann aber immerhin noch 9,9 Prozent drin. Für RTL II lief es am Dienstagabend jedenfalls deutlich besser: Eine neue Ausgabe von "Armes Deutschland" erreichte 1,29 Millionen Menschen, der Marktanteil lag bei 8,8 Prozent. Eine alte Folge brachte es danach sogar noch auf 10,0 Prozent.

Den sicheren Tagessieg beim jungen Publikum sicherte sich mal wieder Vox mit "Die Höhle der Löwen". 1,60 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse für starke 18,8 Prozent. Das Gründerformat hält sich damit im Vergleich zu den vergangenen Wochen sehr stabil. Insgesamt schalteten 2,94 Millionen Menschen ein. Im Anschluss startete die neue Staffel von "Das Vorstellungsgespräch" mit einem neuen Tiefstwert, das Format holte aber immerhin noch 11,1 Prozent. 2017 holten alle sechs Folgen einen höheren Marktanteil, auch "Ich, einfach unvermittelbar" lief in den vergangenen Wochen stets besser. Aber natürlich kann Vox auch damit zufrieden sein, liegt die Sendung doch weit über den Normalwerten.

RTL und Sat.1 hatten am Dienstag unterdessen nichts zu melden. Bei RTL schwankten drei alte "Der Lehrer"-Folgen zwischen 8,8 und 10,1 Prozent und lagen damit allesamt deutlich unter dem Senderschnitt. In Sat.1 kam der Film "Traumfrauen" auf nur 7,6 Prozent. Mit 1,41 Millionen Zuschauern versammelte Sat.1 aber ein größerer Publikum als RTL vor den TV-Geräten, dort sahen zunächst nur 1,17 und 1,28 Millionen Menschen zu. Die letzte Folge unterhielt ab 22:15 Uhr 1,35 Millionen Zuschauer. Am späten Abend setzte Sat.1 auf "Akte", das auf 5,8 Prozent fiel.

