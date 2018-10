RTL-Showdown legt deutlich zu, "Game of Games" am Boden

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

06.10.2018 - 09:03 Uhr von Uwe Mantel 06.10.2018 - 09:03 Uhr

Bei RTL zeigten die Physical Gameshows an diesem Freitag ihre Stärke: Nachdem "Ninja Warrior Germany" in der vergangenen Woche einen kleinen Dämpfer erhalten hatte, zog der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nun wieder um über einen Prozentpunkt auf 15,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe an. 2,41 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, damit wurde der Reichweiten-Rückgang der vergangenen Woche weitgehend wieder wettgemacht.

Besonders freuen dürfte man sich bei RTL aber auch, dass "Showdown - Die Wüstenchallenge" diesen starken Vorlauf in dieser Woche erstmals richtig zu nutzen wusste. Lag der Marktanteil in der vergangenen Woche noch bei nur 10,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, so ging es diesmal auf 14,1 Prozent nach oben. Damit lag das Format erstmals klar über dem Senderschnitt. 1,34 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu, fast 300.000 mehr als eine Woche zuvor.

Während RTL also Rückenwind verspürte, wehte es bei Sat.1 aus der anderen Richtung. Besonders "Game of Games", das Mitte September noch so vielversprechend gestartet war, macht aufgrund eines seither anhaltenden kontinuierlichen Abwärtstrends immer größere Probleme. In dieser Woche reichte es nur noch für sehr enttäuschende 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, erstmals fiel die Gesamt-Zuschauerzahl knapp unter die Millionen-Marke. Seit der ersten Folge kamen damit inzwischen über 500.000 Zuschauer abhanden.

Der schwache Vorlauf machte im Anschluss auch "Genial daneben" zu schaffen: Die Panel-Show musste mit 7,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ebenfalls den bislang schwächsten Wert dieser Staffel hinnehmen. Immerhin zog die absolute Zuschauerzahl im Vergleich zur vorhergehenden Sendung deutlich auf 1,45 Millionen Zuschauer an. "Mord mit Ansage" kam als einzige Sendung des "Fun-Freitags" danach mit 8,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in die Nähe des Sat.1-Senderschnitts, "Richtig witzig" markierte danach mit 7,9 Prozent Marktanteil allerdings direkt wieder einen neuen Tiefstwert.

Deutlich erfolgreicher als Sat.1 mit seinem "Fun-Freitag" war ProSieben dank "Star Wars". "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" bescherte dem Sender sehr ordentliche 11,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,8 Millionen Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt. Mehr junge Zuschauer hatten am Freitag nur "GZSZ", "Ninja Warrior" und die einmal mehr sehr starke "heute-show" im ZDF. Auch "Star Wars: Das Imperium schlägt zurück" hielt den Marktanteil bis tief in die Nacht noch im zweistelligen Bereich.

