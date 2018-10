Sat.1 auf einem Niveau mit RTL II und kabel eins

© Sat.1

Egal ob Nachmittag, Vorabend oder Primetime: Bei Sat.1 hat am Samstag so gar nichts zusammengepasst. Am Ende lag man auf Augenhöhe mit RTL II und kabel eins. Deutlich zufriedener sein kann man da schon bei Super RTL.



14.10.2018 - 09:35 Uhr von Timo Niemeier 14.10.2018 - 09:35 Uhr

Sat.1 hat den Samstag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 5,0 Prozent beendet. Das Nations-League-Spiel Deutschlands kann da auch nur bedingt als Ausrede genommen werden - eigentlich lief es den ganzen Tag über schlecht. Schon am Nachmittag holte das DTM-Rennen vom Hockenheimring nur 5,0 Prozent Marktanteil, eine halbe Million Zuschauer sahen zu. "Auf Streife" fiel danach zeitweise noch auf 3,9 Prozent zurück. Der Ableger "Auf Streife - Die Spezialisten" lag am Vorabend sogar bei nur 3,3 Prozent, unterboten wurde das nur vom Drittsendelizenz-Format "Grenzenlos", das bei 2,4 Prozent und 430.000 Zuschauern hängen blieb.

Das Fußballspiel im ZDF sorgte dann schließlich dafür, dass auch zur besten Sendezeit nichts zu holen war. Mit dem Film "Drachenzähmen leicht gemacht 2" erreichte man nur 1,11 Millionen Zuschauer, das entsprach 6,2 Prozent Marktanteil. "Jack and the Giants" holte am späten Abend ebenfalls nur ganz schwache 6,4 Prozent.

Sat.1 lag damit am Samstag auf Augenhöhe mit RTL II (5,0 Prozent) und kabel eins (4,6 Prozent), für alle anderen, größeren Sender lief es deutlich besser. RTL II punktete am Vorabend mit "Zuhause im Glück" und auch der Film "The Boy" holte in der Primetime gute 6,0 Prozent Marktanteil. kabel eins hatte ab 20:15 Uhr mit seinen US-Serien erneut große Probleme, dafür lag "Castle" zur Mittags- und Nachmittagszeit über Stunden hinweg über dem Senderschnitt.

Recht zufrieden sein kann man dagegen bei Super RTL, das auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,1 Prozent kam und damit erster Verfolger der großen acht Sender war. Mit "Otto - Der Film" unterhielt man 420.000 Menschen, der Marktanteil betrug 2,3 Prozent. "Otto - Der Außerfriesische" steigerte sich danach auf 440.000 und 3,1 Prozent. Der Disney Channel kam zur besten Sendezeit mit "Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen" auf 410.000 Zuschauer und ebenfalls sehr gute 2,7 Prozent.

