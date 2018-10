Springer-Zeitungen verlieren massiv, "Stern" tief im Minus

© Photocase/zettberlin

Auch im dritten Quartal dominieren bei den Auflagenzahlen der IVW erneut die roten Vorzeichen. Kräftig nach unten ging es für "Bild", "BamS" und "Welt", auch der "Stern" verlor massiv. Eckart von Hirschhausen hilft dagegen "Stern Gesund Leben".



18.10.2018 - 13:05 Uhr von Alexander Krei 18.10.2018 - 13:05 Uhr

Die Auflagen der Print-Zeitschriften, die von der IVW erhoben werden, sind auch im dritten Quartal dieses Jahres wieder in der Mehrzahl rückläufig gewesen. Der Blick auf die auflagenstärksten Titel offenbart vor allem rote Vorzeichen. So büßte "Der Spiegel" im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 6,7 Prozent seiner verkauften Auflage ein und liegt nun bei 716.663 Exemplaren, in der harten Auflagen-Kategorie fiel das Minus fast genauso hoch aus.

Für den "Focus" ging es dagegen nur um 2,4 Prozent nach unten. Gemessen am "Stern" sind die beiden Magazine aber ohnehin gut bedient: Das Wochenmagazin von Gruner + Jahr verlor fast 13 Prozent. Ernüchterung dürfte zudem beim Foto-Ableger "View" herrschen, der sogar 22,6 Prozent seiner harten Auflage einbüßte und nur noch 69.414 Hefte verkauft.

Kräftige zweistellige Verluste gab's aber auch für zahlreiche Promi-Titel - so büßten etwa "In" und "Ok!" jeweils fast 20 Prozent ihrer harten Auflage ein, bei "Closer" betrug das Minus 17,0 Prozent. Ein noch härteres Schicksal ereilt die "InTouch", für die es um 20,2 Prozent bergab ging. Beim Ableger "InTouch Style" beträgt das "offizielle" Auflagenminus auf den ersten Blick zwar nur 3,5 Prozent, rechnet man aber kosmetischen Korrekturen heraus und blickt nur auf Einzelverkauf und Abo, dann war es auch hier ein deftiger Rückgang um 20,1 Prozent.

Verkaufte

3/2018 Verkaufte

3/2017 +/-

absolut

+/-

in Prozent

TV 14

1.951.613 2.100.051 -148.438 -7,1 % Bild / Fußball-Bild

1.526.310 1.692.684 -166.374 -9,8 % TV Digital

1.337.601 1.503.602 -166.001 -11,0 % TV Direkt

1.001.753 1.012.770 -11.017 -1,1 % Hörzu

947.900 980.201 -32.301 -3,3 % TV Movie

865.329 927.256 -61.927 -6,7 % Nur TV Plus

832.325 777.929 +54.396 +7,0 % Bild Am Sonntag Gesamt

831.717 933.192 -101.475 -10,9 % Landlust

780.451 746.772 +33.679 +4,5 % Der Spiegel

716.663 768.498 -51.835 -6,7 % Auf Einen Blick

710.527 762.667 -52.140 -6,8 % TV Spielfilm

696.027 753.567 -57.540 -7,6 % Bild Der Frau

680.189 717.613 -37.424 -5,2 % Freizeit Revue

631.632 680.629 -48.997 -7,2 % TV Pur

574.604 565.561 +9.043 +1,6 %

Bei Springers "Bild" ist man unterdessen ohnehin Kummer gewohnt, wenn es um die Auflagenzahlen geht. So lag die verkaufte Auflage der "Bild"-Zeitung im dritten Quartal 2018 bei nur noch 1,425 Millionen Exemplaren - und die "Fußball-Bild" ist in diesen Zahlen bereits enthalten. Damit ging es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum abermals um elf Prozent runter. Auch die "Bild am Sonntag" musste zweistellige Verluste hinnehmen, kaum besser erging es der "Welt". Andere Zeitungen hielten sich dagegen besser, allen voran das "Handelsblatt", das sehr davon profitiert, dass mehr als die Hälfte seiner Leser inzwischen die digitalen Angebote nutzen.

