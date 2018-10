BVB und Bayern treiben Konferenz-Quoten von Sky an

© Sky

Am Samstag haben sowohl Borussia Dortmund als auch Bayern München um 15:30 Uhr in der Bundesliga gespielt, das trieb die Zuschauerzahlen der Sky-Konferenz auf einen neuen Saison-Bestwert. Das Topspiel am Abend lief dafür deutlich schlechter als üblich.



28.10.2018 - 10:02 Uhr von Timo Niemeier 28.10.2018 - 10:02 Uhr

13 Tore sind am Samstagnachmittag in der 1. Fußball-Bundesliga gefallen, vier Spiele hat Sky in der Konferenz und als Einzelspiel übertragen. Darunter auch die beiden Spiele von Borussia Dortmund und Bayern München. Das sorgte für viel Aufmerksamkeit: 1,52 Millionen Menschen sahen sich die Konferenz an, das ist ein neuer Saison-Bestwert - mehr waren es seit Ende August noch nie. Der Marktanteil lag bei starken 10,7 Prozent.

Noch deutlich besser war der Marktanteil beim jungen Publikum: 17,7 Prozent wurden in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen gemessen, 740.000 Zuschauer in diesem Alter sahen sich die Konferenz an. Ein Wermutstropfen für Sky: Während es am Nachmittag prächtig lief, war das Topspiel am Abend deutlich weniger gefragt als sonst. Nur 520.000 Menschen sahen sich die Partie zwischen Hoffenheim und Stuttgart an, der hatte beim Gesamtpublikum nur 2,2 Prozent Marktanteil zur Folge. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 3,2 Prozent gemessen. Schlechter lief es bislang noch für kein Abendspiel in dieser Saison. Die prominent besetzten Nachmittags-Spiele ließen auch die "Sportschau"-Quoten steigen: 5,19 Millionen Menschen sorgten im Ersten für 22,7 Prozent Marktanteil und ebenfalls für einen Saison-Bestwert, keine andere Ausgabe der Sendung kam bislang auf mehr Zuschauer. Beim jungen Publikum lag der Marktanteil bei 18,7 Prozent. "Das aktuelle sportstudio" musste sich am Samstag mit nur 1,91 Millionen Zuschauern und 10,5 Prozent Marktanteil begnügen. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte das ZDF-Format, das als Gast immerhin mit BVB-Boss Hans-Joachim Watzke aufwarten konnte, 8,5 Prozent.

Teilen