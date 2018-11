Oktober-Bilanz: RTL weit unter Vorjahr, Reihe 2 im Aufwind

© DWDL

RTL verlor im Vergleich zum Oktober 2017 über 1 Prozent Marktanteil bei Jung und Alt, nicht nur wegen des Nation-League-Effekts. Vox, RTL II und kabel eins legten im Jahresvergleich deutlich zu, ProSieben und Sat.1 spüren "The-Voice"-Rückenwind



01.11.2018 - 10:21 Uhr von Uwe Mantel 01.11.2018 - 10:21 Uhr

Mit 11,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gab RTL im Vergleich zum September minimal ab, lag aber in etwa auf der Flughöhe, die der Sender nun seit März mit Ausnahme der Sommermonate durchgehend hatte. Doch eines fällt beim Blick auf die Veränderungen im Vergleich zum Oktober 2017 auf: Kein anderer Sender musste auch nur annähernd so deutliche Einbußen hinnehmen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sank binnen Jahresfrist um 1,1 Prozentpunkte, beim Gesamtpublikum sogar um 1,3 Prozentpunkte.

Das lässt sich zum Teil schlicht dadurch erklären, dass RTL im vergangenen Jahr noch zwei Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft mit fast zehn Millionen Zuschauern im Programm hatte, in diesem Jahr hatte man die Nationalelf durch die Einführung der Nations League hingegen zwei Mal gegen sich - hier liegen die Rechte nämlich anders als bei den Qualifikationsspielen bei ARD und ZDF. Auf "Supertalent" und "Bauer sucht Frau" kann sich RTL zwar weiterhin verlassen, RTL fehlt es aber in diesem Herbst schlicht an Material, um die zwei deutschen Serienabende zu bespielen. Nur "Alarm für Cobra 11" läuft derzeit einstündig in Erstausstrahlungen, ansonsten hangelt man sich dienstags und donnerstags mit Wiederholungen bis ins neue Jahr.

Dazu kommt, dass die Neuaufstellung am Nachmittag derzeit für eine schmerzliche Quotendelle sorgt. Zwar haben sich die "Superhändler" Stück für Stück gesteigert und liegt nun fast auf dem Niveau, das der "Blaulicht-Report" im vergangenen Jahr auf diesem Sendeplatz erreichte, doch das neue "Hol dir die Kohle" blieb ebenso wie "Meine Geschichte - Mein Leben" und vor allem die tägliche Serie "Freundinnen" klar im einstelligen Bereich. Mit im Schnitt weniger als 7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe holt sie über fünf Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr die "Betrugsfälle" auf diesem Sendeplatz - und zieht damit auch das nachfolgende "Unter Uns" kräftig mit nach unten. Erst am Vorabend kann sich RTL dann wieder erholen, "GZSZ" und "AWZ" laufen sogar besser als ein Jahr zuvor.

Das ZDF marschiert weiter uneinholbar vorne weg

Noch deutlicher als bei den 14- bis 49-Jährigen fiel der Rückgang für beim Gesamtpublikum aus - das Fehlen des Fußballs macht sich hier noch deutlicher bemerkbar, zudem sind die neuen Nachmittagsformate tendentiell auch jünger als die vorhergehenden. 8,0 Prozent brachte RTL als stärkster Privatsender hier gerade noch auf die Waage. Das Erste lag mit 10,6 Prozent dann immerhin schon wieder 0,3 Prozentpunkte über dem historischen Tiefstwert aus dem September, ganz vorne marschiert aber weiterhin das ZDF allen davon.

Der Marktanteil betrug im Oktober 13,4 Prozent, das war ein ganzer Prozentpunkt mehr als ein Jahr zuvor. Dazu trug neben dem Fußball eine unheimlich starke Aufstellung im Krimi-Bereich bei. "Die Toten vom Bodensee" und "Nord Nord Mord" lockten jeweils über acht Millionen Zuschauer an, "Ein starkes Team" kam auf deutlich mehr als sieben Millionen Zsuchauer und "Die Muse des Mörders" und "Marie Brand und das Verhängnis der Liebe" knackten die 6-Millionen-Zuschauer-Marke. Weil auch die Krimiserien am Vorabend und Nachmittag sowie "Bares für Rares" weiter wie geschnitten Brot laufen, braucht man sich in Mainz auf absehbare Zeit wohl keine Sorgen machen, dass dem ZDF irgendjemand die Marktführerschaft streitig machen könnte - zumindest was das Gesamtpublikum angeht - denn bei den 14- bis 49-Jährigen sieht das Bild ganz anders aus. Hier lag das ZDF mit 5,6 Prozent gleichauf mit RTL II und einen ganzen Prozentpunkt hinter dem Ersten. Das ist alles andere als ein rühmliches Ergebnis.

Mit Casting-Rückenwind legen Sat.1 und ProSieben leicht zu

Die Rückkehr von "The Voice of Germany" zur Monatsmitte hat ProSieben und Sat.1 an jeweils einem Abend die Woche einen massiven Aufwind beschert, bei Sat.1 kann man sich zudem darüber freuen, dass Luke Mockridge nun wieder im Programm vertreten ist. Das sorgt dafür, dass beide Sender zumindest ein wenig zulegen konnten. ProSieben scheiterte zwar erneut an der Zweistelligkeit, lag mit 9,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber um 0,2 Prozentpunkten über dem September-Wert. Um die Zweistelligkeit wieder zu knacken, wäre ein erfolgreicherer Einstand des neuen Serien-Mittwochs ebenso nötig gewesen wie der inzwischen sehnlich vermisste Erfolg am Show-Samstag. "Alle gegen Einen" war da zwar kein erneuter Totalausfall, konnte die Hoffnungen aber bislang auch nicht erfüllen.

Während ProSieben den Oktober-Wert des vergangenen Jahres aber trotzdem halten konnte, blieb Sat.1 im Jahresvergleich 0,4 Prozentpunkte im Minus, auch wenn man sich vom September-Rückschlag wieder etwas erholte und leicht auf 8,3 Prozent Marktanteil zulegte. Hier bleibt die ganz große Baustelle weiterhin der Vorabend. Auch die neue Daily Soap "Alles oder Nichts" fügte sich da bislang nahtlos ins sehr triste Bild ein. Bleibt nur zu hoffen, dass langfristiges Durchhaltevermögen zu einer wachsenden Fangemeinde führt.

RTL II, kabel eins und Vox: Klar über Vorjahr

Bei Vox konnte nach dem ohnehin schon starken September nochmal leicht zulegen und erreichte im Oktober 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und damit erneut den bisherigen Jahresbestwert aus dem März. Damit liegt der Sender weiterhin spürbar über dem Vorjahr. Damals standen im Oktober 7,2 Prozent Marktanteil auf dem Konto. Dabei geholfen hat fraglos, dass nicht nur "Die Höhle der Löwen" wieder hervorragend läuft, sondern dank "The Good Doctor" auch die Probleme am Serien-Mittwoch in den Griff bekommen wurden.

RTL II konnte seinen generell guten Lauf in diesem Jahr auch im Oktober fortsetzen. Mit einem Marktanteil von 5,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ging's zwar minimal nach unten. Doch zum Vergleich: Im Oktober 2017 stand RTL II nur bei 5,2 Prozent. Vor allem die Sozialdokus laufen bei RTL II weiterhin hervorragend, "Armes Deutschland - Deine Kinder" hat sich da nahtlos integriert. Und als zweites Standbein in der Primetime bleibt weiterhin das Spiel mit der Frivolität: Von "Naked Attraction" bis "Reeperbahn privat".

Auch kabel eins musste im Vergleich zum Vormonat etwas Federn lassen, hielt mit 5,1 Prozent weiterhin die schon psychologisch wichtige 5 vor dem Komma. Auch hier sah es ein Jahr zuvor deutlich schlechter aus, damals standen nur 4,7 Prozent Marktanteil zu Buche. Prunkstück von kabel eins bleibt derzeit der Nachmittag, wo sich die Wiederholungen von US-Krimiserien prächtig entwickeln, zudem sind auch Filmklassiker gefragt - von Bud Spencer bis zu den "Glücksrittern". Doch mindestens so wichtig: "Achtung Kontrolle" feiert am Vorabend nach der Pause eine unerwartet erfolgreiche Rückkehr. Das schon totgesagte Format fuhr zuletzt wieder mehrfach Wert über fünf Prozent in der Zielgruppe ein, sogar bei einem Ausflug in die Primetime. Vielleicht löst sich das Vorabendproblem des Senders also trotz recht ernüchternder Tests der neuen Formate überraschend ganz von selbst.

Die Monatsmarktanteile im Überblick

MA ab 3

+/-

Vormonat

+/-

Okt 17 MA 14-49 +/-

Vormonat +/-

Okt 17

Das Erste

10,6 +0,3

-0,3

6,6

+0,6

+0,2

ZDF

13,4

+0,4

+1,0

5,6

-0,1

+/-0 RTL

8,0

-0,9

-1,4 11,2

-0,1

-1,1 Sat.1

6,4

+0,2

-0,4

8,3

+0,2

-0,4 ProSieben

4,6

+0,2

-0,1 9,8

+0,2

+/-0 Vox

5,1

+/-0

-0,1

7,5

+0,1

+0,3 RTL II

3,2

+0,1

+0,1 5,6 -0,1

+0,4

kabel eins

3,7

+0,1

+0,1

5,1

-0,2

+0,4

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Quelle: DWDL-Recherche

Die meistgesehenen Sendungen des Monats

Gesamtpublikum Zielgruppe 14-49 Das Erste Nations League: Frankreich - Deutschland Nations League: Frankreich - Deutschland

ZDF Nations League: Niederlande - Deutschland Nations League: Niederlande - Deutschland

RTL Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau

Sat.1 The Voice of Germany

The Voice of Germany

ProSieben Jack Reacher: Kein Weg zurück

The Voice of Germany

Vox Die Höhle der Löwen

Die Höhle der Löwen

RTL II Armes Deutschland - Deine Kinder Armes Deutschland - Deine Kinder

kabel eins Die rechte und die linke Hand des Teufels

Die Glücksritter



Wie sich die kleineren Sender geschlagen im Oktober geschlagen haben, lesen Sie am Freitag in Teil 2 unserer Monatsmarktanteils-Analyse

