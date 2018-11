DFB-Pokal: Das Erste siegt glanzlos, Sky am Vorabend stark

© Das Erste

Die Partie zwischen Leipzig und Hoffenheim lockte 4,2 Millionen Zuschauer zum Ersten und gehört damit zu den schwächsten DFB-Pokal-Übertragungen der letzten Jahre. Für den Sieg in der Primetime reicht es, bei den Jüngeren aber nur ganz knapp



01.11.2018

Nachdem sich am Dienstag noch fast 5,8 Millionen Zuschauer das mühsame 2:1 des FC Bayern gegen den Viertligisten SV Rödinghausen im Ersten angesehen hatten, stand am Mittwoch nun ein Spiel zwischen zwei Bundesligisten auf dem Programm. Wie sich Leipzig und Hoffenheim schlagen würden, interessierte allerdings deutlich weniger Zuschauer. 4,19 Millionen erreichte die Übertragung im Ersten im Schnitt - damit gehörte sie zu den quotenschwächsten Übertragungen des DFB-Pokal-Wettbewerbs in den letzten Jahren.

Für den Sieg in der Primetime reichte es aber trotzdem. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 14,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jähigen wurden 11,2 Prozent erreicht. In der jüngeren Zielgruppe fiel der Vorsprung damit nur hauchdünn aus: 980.000 Fußball-Zuschauern standen 970.000 für die RTL-Show "Mario Barth präsentiert: Die Wahrheit über Mann und Frau" gegenüber. Mit 10,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe blieb das RTL-Format aber trotzdem blass. Die Plätze 1 und 2 in den Tagescharts gingen übrigens an RTL-Sendungen aus dem Vorabend: Neben dem nicht unüblichen Tagessieger "GZSZ" (18,6 Prozent Marktanteil) lag auch noch "RTL aktuell" (16,0 Prozent Marktanteil) vor allen Primetime-Sendungen.

Während man sich bei der ARD ein bisschen mehr vom Fußball-Abend erhofft haben dürfte, kann man bei Sky sehr zufrieden sein. Schon am Vorabend sahen nämlich eine Million Zuschauer die DFB-Pokal-Partien. Das ließ den Marktanteil ab 18:30 Uhr auf 3,9 Prozent beim Gesamtpublikum und satte 6,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigen. Die Abendspiele sahen dann im Schnitt noch 790.000 Zuschauer, 2,8 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, 3,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

