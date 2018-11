Rakers' "Kriminalreport" kommt nicht auf die Beine

© rbb/HR/SWR/Ben Knabe

Die dritte Ausgabe des "Kriminalreport" im Ersten hat noch einmal einige Zuschauer verloren, das Format mit Judith Rakers dümpelt weit unterhalb des Senderschnitts herum. Der Start des ZDF-Zweiteilers "Der Mordanschlag" war ungleich erfolgreicher, vorn lagen aber die Bauern von RTL.



06.11.2018 - 08:59 Uhr von Timo Niemeier 06.11.2018 - 08:59 Uhr

Schon die ersten beiden Ausgaben des "Kriminalreport" waren mit 2,41 und 2,31 Millionen Zuschauer keine Erfolge. Und auch in dieser Woche sah es für die dritte Folge nicht gut aus: Nur 2,16 Millionen Menschen sahen sich das Format am Montagabend zur besten Sendezeit an. Judith Rakers erreichte damit nur 6,9 Prozent Marktanteil und musste sich nicht nur dem ZDF und RTL, sondern auch ProSieben und Sat.1 geschlagen geben. Auch beim jungen Publikum wusste das Format angesichts 4,6 Prozent nicht zu überzeugen.

Deutlich besser lief es da schon für den ersten Teil des ZDF-Zweiteilers "Der Mordanschlag". Den wollten 4,37 Millionen Menschen sehen, womit sehr gute 14,0 Prozent Marktanteil drin waren. Doch auch der Krimi hatte bei den 14- bis 49-Jährigen so seine Probleme und kam in dieser Altersklasse nur auf 5,3 Prozent. Am späten Abend unterhielt der erste von vier neuen "Die purpurnen Flüsse"-Filme 2,16 Millionen Menschen, das entsprach 12,2 Prozent beim Gesamtpublikum - ein guter Einstand.

Den Tagessieg sicherte sich am Montag allerdings nicht das ZDF, sondern RTL. 5,38 Millionen Menschen entschieden sich für die neueste Ausgabe von "Bauer sucht Frau", kein anderes Format hatte eine höhere Reichweite. Der Marktanteil lag bei 17,6 Prozent. Und auch in der Zielgruppe lief es für Inka Bause und ihre Bauern gewohnt gut: 1,95 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer sorgten für 19,5 Prozent und den Tagessieg beim jungen Publikum - noch vor den US-Sitcoms bei ProSieben. Die starke Vorlage halt auch "Extra", das später auf 17,7 Prozent kam und damit einen der besten Werte des laufenden Jahres einfuhr. Probleme bereitet RTL dagegen weiterhin die neue Daily "Freundinnen", die es ab 17 Uhr nur auf 580.000 Zuschauer und 5,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe brachte.

Teilen