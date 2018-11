"A2" tut sich zum Auftakt auf neuem Sendeplatz schwerer

© Fotolia/winyu

Das eigenproduzierte Doku-Format "A2 - Abenteuer Autobahn" ist bei DMAX in die zweite Staffel gestartet. Die Quoten waren zum Auftakt gut, lagen aber dennoch unter den Werten von Staffel eins und deutlich unter dem Lead-In am Vorabend.



13.11.2018 - 09:41 Uhr von Timo Niemeier 13.11.2018 - 09:41 Uhr

"A2 - Abenteuer Autobahn" ist im Mai und Juni dieses Jahres ein schöner Erfolg für den Männersender DMAX gewesen, die 20 gezeigten Folgen erreichten im Schnitt 2,8 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Es lief so gut, dass DMAX die zweite Staffel beförderte und sie nun um 19:15 Uhr zeigt (DWDL.de berichtete). Auf dem neuen Sendeplatz lief es nun nüchtern betrachtet gut: 270.000 Zuschauer schalteten ein, 150.000 davon kamen aus der Zielgruppe. Der Marktanteil lag bei 2,0 Prozent und damit über dem Senderschnitt.

Die erste neue Ausgabe von "A2" lag damit aber auch recht deutlich unter den Werten der ersten Staffel - durch den neuen Sendeplatz ist die Konkurrenz wesentlich größer als zuletzt. Viel mehr zu denken geben sollte den Verantwortlichen die Tatsache, dass das Format im Vergleich zum Vorprogramm einige Zuschauer verloren hat: "Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas" erreichte 310.000 Zuschauer und 3,3 Prozent Marktanteile. Eine Stunde zuvor war das Format sogar zu 3,9 Prozent gut. Bei diesem Vorlauf hätte für "A2 - Abenteuer Autobahn" eigentlich auch ein wenig mehr drin sein müssen. Die Werte sind aber ja ohnehin nur eine Momentaufnahme - es bleibt abzuwarten, wie sich die zweite Staffel des Formats in den kommenden Wochen entwickelt.

In der Primetime unterhielten "Chris & Mäx: Die Oldtimer-Spezialisten" 270.000 Menschen - also genau so viele wie "A2" am Vorabend. Der Marktanteil fiel mit 1,5 Prozent entsprechend geringer aus. "Shifting Gears mit Aaron Kaufman" steigerte sich im Anschluss auf 2,0 Prozent. Mit seinem Tagesmarktanteil in Höhe von 1,9 Prozent kann DMAX zufrieden sein, damit landete man auch vor den anderen Männersendern Nitro (1,5 Prozent) und ProSieben Maxx (1,7 Prozent).

