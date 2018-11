Bambi-Gala im Ersten schwach wie lange nicht

© Dominik Beckmann/Hubert Burda Media

Die Bambi-Verleihung hat im Vergleich zu den vergangenen Jahren viele Zuschauer verloren, eine niedrigere Reichweite hatte man zuletzt 2012. Beim Tagessieg hatte Das Erste damit nichts mitzureden, den machten die ZDF-Serien unter sich aus.



17.11.2018 - 09:47 Uhr von Timo Niemeier 17.11.2018 - 09:47 Uhr

Am Freitag ist bereits zum 70. Mal der Bambi verliehen worden - und wieder einmal war das teilweise recht kurios. So erhielt Claudio Pizarro einen Preis, weil Franck Ribery zuvor einen Journalisten körperlich angegriffen hatte. Thomas Gottschalk, der durch die Waldbrände in Kalifornien fünf Auszeichnungen verloren hatte, wurde mit einem Trost-Bambi geehrt. Das haben offenbar auch viele Zuschauer nicht verstanden und sich reihenweise für ein alternatives TV-Programm am Freitagabend entschieden.

Mit 3,48 Millionen Zuschauern holte der Bambi die niedrigste Reichweite seit 2012, damals sahen sogar nur 2,61 Millionen Menschen zu. In den vergangenen Jahren hatte die Preisverleihung eigentlich fast immer mehr als vier Millionen Zuschauer, nur vor drei Jahren lief es ähnlich schlecht wie in diesem Jahr. Mit dem Marktanteil in Höhe von 12,3 Prozent kann man im Ersten dennoch zufrieden sein, auch beim jungen Publikum lag die Gala bei 9,1 Prozent und damit über dem Senderschnitt. In diesem Jahr war es aber voraussichtlich die letzte Bambi-Verleihung nach dem bestehenden Muster, 2019 soll es weitreichende Änderungen geben (DWDL.de berichtete). Spannend wird zu sehen sein, welche Auswirkungen das auf die Quoten haben wird.

Beim Tagessieg konnte Das Erste am Freitag jedenfalls nicht mitreden, den sicherte sich das ZDF. Und noch mehr: Die sechs meistgesehenen Sendungen am Freitag liefen bei den Mainzern. Am erfolgreichsten war "Der Kriminalist" mit 5,19 Millionen Zuschauern und 17,3 Prozent. "SOKO Leipzig" erreichte danach 4,80 Millionen Zuschauer und 16,2 Prozent. Beim jungen Publikum lief es mit 7,5 und 7,2 Prozent recht ordentlich. ZDF-Überflieger beim jungen Publikum war einmal mehr die "heute show" mit 12,2 Prozent am späten Abend, auch insgesamt kam die Show auf starke 16,7 Prozent - 4,10 Millionen Menschen sahen sich die Nachrichten-Satire an.

