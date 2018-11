"Leben.Lieben.Leipzig" tritt bei RTL II auf der Stelle

© RTL II

"Leben.Lieben.Leipzig" hat auch zum Start in die neue Woche nur schwache Quoten eingefahren, die "RTL II News" performten direkt davor ebenfalls extrem schlecht. Für die Soaps aus Berlin und Köln sah es danach schon deutlich besser aus.



20.11.2018 - 09:51 Uhr von Timo Niemeier 20.11.2018 - 09:51 Uhr

Die Marktanteile der neuen RTL-II-Soap "Leben.Lieben.Leipzig" schwankten in der ersten Woche zwischen 3,8 und 4,6 Prozent - alles also keine berauschenden Werte. Auch die erste Folge der neuen Woche bewegte sich auf diesem Niveau, nur 4,4 Prozent wurden gemessen. 310.000 Menschen schalteten ein. Das Vorprogramm war allerdings auch keine Unterstützung: Die "RTL II News" holten nur 2,0 Prozent und damit einen ganz schwachen Wert, 160.000 Zuschauer informierten sich bei der Sendung.

Besser lief es dann schon für die etablierten Formate: "Köln 50667" konnte die Reichweite im Anschluss an die Leipzig-Soap mehr als verdoppeln und erreichte 780.000 Menschen, der Marktanteil stieg auf 9,2 Prozent. "Berlin - Tag & Nacht" kam danach auf ebenfalls sehr gute 8,9 Prozent, die Reichweite stieg sogar auf 950.000 an. "Die Geissens" unterhielten in der Primetime mit einer neuen Folge dagegen nur 730.000 Menschen, das entsprach 5,1 Prozent Marktanteil.

Ebenfalls nicht zufrieden sein kann man bei Vox: "Goodbye Deutschland" blieb zur besten Sendezeit bei 5,0 Prozent Marktanteil hängen und "Ein Sommer mit der Kelly Family" machte seine Sache danach mit 5,9 Prozent nicht viel besser. Während die Auswanderer-Soap von nur etwas mehr als einer Million Menschen gesehen wurde, kam die Kelly Family auf 1,21 Millionen. "Künstler, die die Welt bewegten" beschäftigte sich am späten Abend mit Kim Wilde, erreichte damit aber nur schwache 4,2 Prozent. Auch am Vorabend lief es für Vox nicht nach Plan: "First Dates" erreichte lediglich 4,7 Prozent, "Das perfekte Dinner" blieb bei ebenfalls schwachen 4,9 Prozent hängen. "Prominent" versagte um 20 Uhr schließlich mit nur 3,8 Prozent.

