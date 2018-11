Sat.1 und RTL II gehen gegen Show-Konkurrenz unter

© Sat.1

Sowohl Sat.1 als auch RTL II haben einen Samstag zum Vergessen erlebt, beide Sender kamen auf ganz schwache Tagesmarktanteile. In der Primetime hatten sie keine Chance gegen die starken Shows der Konkurrenz.



25.11.2018 - 09:22 Uhr von Timo Niemeier

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 5,8 Prozent ist Sat.1 am Samstag unter die Räder gekommen, kein einziges Format des Senders kam im Tagesverlauf auf einen zweistelligen Wert. In der Primetime erreicht "Kung Fu Panda 3" nur 1,20 Millionen Zuschauer, das entsprach 6,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Shrek der Dritte" fiel danach auf 4,2 Prozent zurück und "Vehicle 19" musste sich mit 4,1 Prozent begnügen. Hinzu kommt, dass der Vorabend durch das Drittsendelizenz-Magazin "Grenzenlos" weiter brach liegt, die Sendung holte 5,1 Prozent Marktanteil.

Doch auch RTL II hatte am Samstag Probleme, der Tagesmarktanteil des Senders lag sogar nur bei 4,3 Prozent. Der Film "Beautiful Creatures" erreichte lediglich 720.000 Zuschauer und 3,8 Prozent, "Horns" konnte sich am späten Abend immerhin auf 6,3 Prozent steigern. Da war der Tagesmarktanteil aber schon nicht mehr zu retten: Mit Wiederholungen von "Die Bauretter" und "Zuhause im Glück" holte RTL II am Nachmittag und Vorabend in der Spitze lediglich 4,2 Prozent.

Besser lief es da schon für Vox, das mit dem "Kampf der Titanen" in der Primetime auf 1,70 Millionen Zuschauer und 7,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. "Der Hundeprofi" fiel nach dem Rekord in der vergangenen Woche auf den schlechtesten Marktanteil seit knapp einem Jahr, 7,6 Prozent wurden gemessen. 1,49 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe an. Binnen Wochenfrist gingen der Sendung so fast 700.000 Zuschauer verloren.

