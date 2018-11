Fast gleichauf: "The Voice" mit Tiefstwert gegen RTL-Ninjas

© ProSieben/Sat.1/Andre Kowalski

Die Quoten von "The Voice of Germany" liegen in dieser Staffel etwas unter den Werten des Vorjahres. Am Sonntag musste die Show in Sat.1 in Konkurrenz zu einem "Ninja Warrior"-Special sogar ihren bislang schwächsten Marktanteil hinnehmen.



26.11.2018 - 08:57 Uhr von Alexander Krei 26.11.2018 - 08:57 Uhr

Zwei Tage nach dem quotenstarken Prominentenspecial von "Ninja Warrior Germany" schickte RTL am Sonntagabend erstmals ein "4-Nationen-Special" seiner Action-Gameshow hinterher. An die Spitzenwerte der vergangenen Wochen konnte das Format auf dem härter umkämpften Sendeplatz allerdings nicht anknüpfen - eine Erfahrung, die der Sender in diesem Jahr bereits mit dem Ableger "Team Ninja Warrior" gemacht hatte. Die Show-Konkurrenz sorgte aber dafür, dass "The Voice of Germany" in Sat.1 auf einen neuen Tiefstwert rutschte.

Zwar lag die Gesamt-Reichweite der Musikshow mit 2,47 Millionen Zuschauern nur leicht unter dem Wert der Ausgabe vom vergangenen Donnerstag, doch wegen der deutlich höheren TV-Nutzung erzielte die Show diesmal nur noch 12,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Das war der schwächste Wert, den "The Voice" in bislang acht Staffeln verbuchte. RTL lag zudem beim jungen Publikum hauchdünn vor Sat.1: "Ninja Warrior Germany" kam hier auf 12,3 Prozent Marktanteil, auch wenn man insgesamt mit 2,27 Millionen Zuschauern das Nachsehen hatte.

Marktanteils-Trend: The Voice of Germany



Mit dem Tagessieg hatten letztlich aber weder RTL noch Sat.1 etwas zu tun: Den sicherte sich bei Jung und Alt der "Polizeiruf 110" im Ersten. 8,74 Millionen Zuschauer trieben den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf beachtliche 24,4 Prozent - besser lief es zuletzt vor über zwei Jahren. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen setzte sich die Krimireihe mit 16,3 Prozent Marktanteil uneinholbar an die Spitze. Am späten Abend übernahm jedoch Sat.1 zwischenzeitlich die Marktführerschaft: Im Anschluss an "The Voice" sorgte "Luke! Die Woche und ich" noch für überzeugende 11,8 Prozent Marktanteil.

Insgesamt hielt die Show mit Luke Mockridge gegen 23 Uhr im Schnitt noch 1,09 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher - und lag damit auch klar vor der zweiten Ausgabe von "Buschi vs. Köppen", die trotz des ebenso passablen wie passenden Vorlaufs bei RTL nicht über 770.000 Zuschauer und einen ernüchternden Marktanteil von 7,4 Prozent in der Zielgruppe hinauskam.

