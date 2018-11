"Lego Master" verliert einige Zuschauer in Woche zwei

© MG RTL D / Frank Hempel

Die neue RTL-Show "Lego Master" hat sich für RTL noch nicht als Erfolg entpuppt. In der zweiten Wochen kamen sogar einige Zuschauer abhanden, "Hochzeit auf den ersten Blick" lag deutlich in Führung. Richtig stark war "Terra X" im ZDF.



26.11.2018 - 09:34 Uhr von Alexander Krei 26.11.2018 - 09:34 Uhr

Die neue RTL-Show "Lego Master" hat nach dem unspektakulären Start noch etwas an Boden verloren. In der zweiten Woche zählte der Kölner Sender am Vorabend lediglich 1,83 Millionen Zuschauer und damit rund 350.000 weniger als sieben Tage zuvor. In der Zielgruppe ging der Marktanteil leicht zurück auf nur noch 10,8 Prozent. Damit musste sich "Lego Master" hinter dem erfolgreichen Sat.1-Format "Hochzeit auf den ersten Blick" einreihen.

Mit 2,03 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 13,4 Prozent in der Zielgruppe bewegte sich "Hochzeit auf den ersten Blick" auf dem überzeugenden Quoten-Niveau der vergangenen Wochen und somit zugleich deutlich über den Normalwerten von Sat.1. Dafür kämpfte der Sender zuvor mit Problemen: Die morgendlichen Wiederholungen von "Promis Privat - Mein (fast) perfektes Leben" erzielten zeitweise nur 3,9 Prozent Marktanteil, "Genial daneben" geriet später sogar mit gerade mal 2,6 Prozent unter die Räder.

RTL konnte sich dagegen am Nachmittag auf die Formel 1 verlassen, deren letztes Saison-Rennen über 600.000 Zuschauer mehr vor den Fernseher lockte als vor einem Jahr. 4,23 Millionen Zuschauer schalteten ab 14:13 Uhr ein und trieben den Marktanteil auf 24,3 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden immerhin noch 18,3 Prozent erzielt - von den Saison-Bestwerten blieb die Übertragung damit aber angesichts der schon vor einigen Wochen entschiedenen Weltmeisterschaft klar zurück.

Vox nahm unterdessen erst allmählich Fahrt auf und tat sich am Nachmittag seiner Backshow "Einfach Sally" schwer. Nur 4,1 Prozent Marktanteil erzielte das Format, ehe auch "Schneller als die Polizei erlaubt" und "auto mobil" kaum besser liefen. "Detlef und Panagiota spielen verrückt" fiel schließlich mit 1,21 Millionen Zuschauern und 5,6 Prozent Marktanteil hinter die ohnehin schon schwachen Auftakt-Werte zurück. Immerhin: "Beat the Box" war später mit 7,3 Prozent Marktanteil am Vorabend solide unterwegs.

Sehr stark präsentierte sich das ZDF am Vorabend: Dort verbuchte der Auftakt zur neuen "Terra X"-Reihe "Russland von oben" im Schnitt 5,01 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 15,9 Prozent beim Gesamtpublikum. Das ZDF war somit um 19:30 Uhr erfolgreicher als in der Primetime, wo ein Film der "Cecelia Ahern"-Reihe von 4,20 Millionen Zuschauern gesehen wurde.

Teilen