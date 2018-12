"Geheimnisvolle Welt der Kinder" lässt erneut Federn

© Vox

Mit seiner Doku-Reihe über "Die geheimnisvolle Welt der Kinder" kann Vox derzeit nicht an die Erfolge der Vorjahre anknüpfen. Dafür schlug sich "Richtig (v)erzogen" etwas besser als zuletzt. Bei RTL II ging's indes nach den Geissens nach oben.



11.12.2018 - 09:33 Uhr von Alexander Krei 11.12.2018 - 09:33 Uhr

Die Vox-Dokusoap "Die geheimnisvolle Welt der Kinder - Wir sind 6!" hat noch einmal einige Zuschauer verloren. Nur noch 880.000 Zuschauer waren am Montagabend um 20:15 Uhr dabei. Zum Vergleich: Den Staffel-Auftakt hatten vor zwei Wochen noch 200.000 Menschen mehr gesehen. Gleichzeitig ging der Marktanteil in der Zielgruppe auf mäßige 6,2 Prozent zurück. Damit bleibt das Format weiterhin ein ganzes Stück hinter den Quoten der ersten beiden Staffeln zurück.

Um 22:15 Uhr lief es für "Richtig (v)erzogen - Wir erziehen anders" dagegen etwas besser als zuletzt. Mit einem Marktanteil von 7,5 Prozent in der Zielgruppe kann man bei Vox zufrieden sein, insgesamt blieben 710.000 Zuschauer dran. "Mein Kind, Dein Kind" musste sich am späten Abend allerdings nur noch mit 6,1 Prozent begnügen. Damit lief's für das Format aber besser als um 14:00 Uhr, wo gegen starke "Superhändler" diesmal lediglich 4,8 Prozent drin waren.

Selbst "Shopping Queen" war danach mit 6,7 Prozent Marktanteil vergleichsweise schwach auf der Brust. Am besten lief's für Vox in der Daytime für die Hochzeits-Doku "Zwischen Tüll und Tränen", die sich mit 9,6 Prozent Marktanteil klar im grünen Bereich bewegte. RTL II schaffte indes am Vorabend mit seinen Soaps sogar zweistellige Marktanteile und erzielte sowohl mit "Köln 50667" als auch "Berlin - Tag & Nacht" genau zehn Prozent. Zuvor erwischte schon "Die Wache Hamburg" mit 7,2 Prozent einen guten Tag.

Am Abend steigerte sich RTL II derweil Schritt für Schritt: Von unspektakulären 5,0 Prozent für "Die Geissens" ging es auf 6,8 Prozent sowie 1,10 Millionen Zuschauer für "Die Reimanns" nach oben. "Naked Attraction" überzeugte später mit 7,4 Prozent Marktanteil, ehe "Exclusiv - Die Reportage" auf 8,3 Prozent kam. Gleichzeitig punktete auch kabel eins zu später Stunde: Dort erzielte "Conan" gute 7,1 Prozent in der Zielgruppe.

