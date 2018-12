"Armes Deutschland" hängt "Ewige Helden" meilenweit ab

© RTL II

Mit seinem Doppelpack von "Armes Deutschland" hat RTL II am Dienstag den kompletten Abend über zweistellige Marktanteile eingefahren. In der Endabrechnung reichte das für den dritten Platz. Bei Vox wollte dagegen nichts so recht funktionieren.



12.12.2018 - 09:06 Uhr von Alexander Krei 12.12.2018 - 09:06 Uhr

RTL II war am Dienstagabend mit seiner Reportage-Reihe "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" sehr erfolgreich unterwegs und lag in der Zielgruppe nicht allzu weit hinter RTL und ProSieben. Auf sehr gute 10,3 Prozent Marktanteil brachte es das Format in der Zielgruppe, insgesamt schalteten 1,61 Millionen Zuschauer ein. Mit einer weiteren Folge hielt der Sender im weiteren Verlauf des Abends noch immer 1,34 Millionen Zuschauer bei der Stange und steigerte sich auf einen sehr guten Marktanteil von 11,2 Prozent.

Der Lohn des starken Abends war ein toller Tagesmarktanteil in Höhe von 7,3 Prozent - damit lag RTL II nicht nur deutlich über den eigenen Normalwerten, sondern auch vor Sat.1, das am Dienstag nicht über 7,0 Prozent hinauskam. Auch Vox erwischte einen schwachen Tag: Mit 5,8 Prozent lag der Kölner Sender nur knapp vor kabel eins, das vor nicht zuletzt von seinen erfolgreichen Serien-Wiederholungen profitierte und darüber hinaus am Abend mit "Bodyguard" auf gute 5,9 Prozent Marktanteil kam.

Vox litt dagegen unter schwachen Quoten in der Primetime: "Ewige Helden - Die Winterspiele" kam nach dem ohnehin schon mäßigen Start in der Vorwoche diesmal auf nur 900.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 4,6 Prozent. Das waren neue Tiefstwerte für das Format und bedeutete, dass Vox auf Augenhöhe mit Sky lag, wo die Konferenz der Champions League ab 21:00 Uhr für 830.000 Zuschauer sowie 4,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sorgte.

Im Anschluss an die Vox-"Helden" meldete sich dann auch "Der Vertretungslehrer" mit lediglich 510.000 Zuschauern und 4,1 Prozent Marktanteil völlig desolat zurück. Am späten Abend versagte zudem "Beat the Box" auf ganzer Linie: Auf gerade mal 2,3 Prozent belief sich der Marktanteil des Formats. Vom Glanz, für den "Die Höhle der Löwen" noch vor wenigen Wochen sorgte, ist derzeit am Dienstagabend bei Vox also nicht viel zu spüren.

Teilen