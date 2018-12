"Paw Patrol" und Weihnachtsmann lassen Super RTL jubeln

© Spin Master PAW Productions / Viacom International

Auf mehr als 36 Prozent Marktanteil kamen Super RTL und Toggo Plus am Dienstag bei den 3- bis 13-Jährien - das ist selbst für den Kinder-TV-Markt ungewöhnlich stark. Treiber waren unter anderem "Paw Patrol" und "Weihnachtsmann & Co. KG".



12.12.2018 - 09:46 Uhr von Alexander Krei 12.12.2018 - 09:46 Uhr

Super RTL blickt auf einen ungewöhnlich starken Dienstag: In der Kinderprogramm-Schiene zwischen 6:00 Uhr und 20:15 Uhr verzeichnete der Kindersender einen hervorragenden Tagesmarktanteil von 33,8 Prozent in der Kernzielgruppe der 3- bis 13-Jährigen. Nimmt man den Timeshift-Ableger Toggo Plus dazu, dann lag der Marktanteil bei den Kindern sogar bei stolzen 36,3 Prozent.

Zum Vergleich: Der Kika kam als größter Verfolger auf 16,7 Prozent, der Disney Channel erzielte 11,2 Prozent. Super RTL profitierte unter anderem von einem starken Start in den Tag: Am Morgen verbuchte die Serie "Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten" über Stunden hinweg Marktanteile von mehr als 60 Prozent. Eine um 9:43 Uhr ausgestrahlte Folge punktete sogar mit satten 77,8 Prozent bei den Kindern - ein traumhafter Wert.

Am Vorabend konnte sich Super RTL dann zudem unter anderem auf den Klassiker "Weihnachtsmann & Co. KG" verlassen, der insgesamt 670.000 Zuschauer vor den Fernseher lockte und stolze 37,8 Prozent Marktanteil in der Kids-Zielgruppe schaffte. Doch selbst in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wusste die Serie mit einem Marktanteil von 5,6 Prozent auf ganzer Linie zu überzeugen.

In der Primetime verbuchte Super RTL mit dem Spielfilm "Eine Königin zu Weihnachten" dann immerhin noch 2,0 Prozent sowie insgesamt 620.000 Zuschauer. Erst am späten Abend gingen die Marktanteile in der Zielgruppe zurück: Die beiden Folgen der Doku-Reihe "Three Ways to Live - Jede Stunde zählt" mussten sich mit Werten von 1,0 und 1,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen begnügen.

