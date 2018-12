Rütter und Boes solide, Rekord für "Freundinnen"

© MG RTL D / Guido Engels

Mit "Hund vs. Katze - Rütter gegen Boes" hat RTL am Mittwoch solide Quoten eingefahren und war zudem deutlich erfolgreicher als in den vergangenen Wochen. Das "The Taste"-Weihnachtsspecial hatte das Nachsehen. Am Vorabend holten die "Freundinnen" einen Rekord.



13.12.2018 - 09:35 Uhr von Timo Niemeier 13.12.2018 - 09:35 Uhr

Mit "Sylvies Dessous Models" hat RTL am Mittwochabend zuletzt eine Bauchlandung hingelegt, nun testete man erstmals das Format "Hund vs. Katze" mit Martin Rütter und Mirja Boes. Zum Auftakt lief es auch recht ordentlich: 2,04 Millionen Menschen sahen sich die Show an, knapp die Hälfte davon kam aus der werberelevanten Zielgruppe. Beim jungen Publikum erreichte RTL damit 11,3 Prozent Marktanteil. In der Primetime musste man sich nur dem ZDF und "Aktenzeichen XY" geschlagen geben. "Stern TV" steigerte den Marktanteil später noch auf 13,4 Prozent.

Deutlich schlechter lief es am Mittwoch für Sat.1, wo ein Weihnachtsspecial von "The Taste" nicht an die guten Quoten der Vorwoche anknüpfen konnte. Nur 7,4 Prozent Marktanteil standen auf der Uhr, 1,06 Millionen Menschen schalteten ein. Vor einer Woche kam das Finale der regulären Staffel noch auf deutlich bessere 10,6 Prozent. "Top Ten! Der Geschmacks-Countdown" fiel am späten Abend zudem noch auf 6,7 Prozent. Doch noch einmal kurz zurück zu RTL, wo es gute Nachrichten aus dem Vorabend gibt. Die UFA-Soap "Freundinnen" erreichte mit 10,6 Prozent Marktanteil den besten Wert seit dem Start Ende August. Es ist überhaupt erst das zweite Mal, dass die Serie auf einen zweistelligen Marktanteil kam - zuletzt gelang das in der vergangenen Wochen. Ein Aufwärtstrend ist also mittlerweile zu erkennen. 800.000 Zuschauer schalteten am Mittwoch insgesamt ein. "Die Superhändler" erlebten mit 10,0 Prozent einen eher schwächeren Tag, "Auf fremden Sofas" musste sich mit 9,9 Prozent begnügen. Bei Sat.1 dürfte unterdessen beim Blick in den Vorabend nur wenig Weihnachtsstimmung aufkommen. "Unser allerschönstes Weihnachten" fiel nach den ohnehin schon schlechten ersten beiden Tagen am Mittwoch auf desolate 2,0 Prozent Marktanteil, nur noch 490.000 Menschen schalteten ein. "Alles oder Nichts" versagte ebenfalls mit 3,0 Prozent und "Endlich Feierabend" blieb zuvor bei 5,7 Prozent hängen. Wenig Freude dürfte man auch bei Sat.1 Gold haben: Die "Jose Carreras Gala" erreichte 240.000 Menschen und damit deutlich weniger als in den vergangenen beiden Jahren. Vor einem Jahr sahen noch 380.000 Menschen zu, 2016 waren es sogar fast eine halbe Million Zuschauer. Der Gesamt-Marktanteil lag dementsprechend bei überschaubaren 1,0 Prozent, beim jungen Publikum wurden nur 0,9 Prozent gemessen.

