"Masters of Dance" punktet vor allem bei ganz Jungen

Die neue ProSieben-Tanzshow "Masters of Dance" hat in der klassischen Zielgruppe einen soliden Start hingelegt und lief knapp zweistellig. Deutlich besser war das Ergebnis bei den ganz jungen Zuschauern.



14.12.2018 - 09:21 Uhr von Timo Niemeier 14.12.2018 - 09:21 Uhr

In den zurückliegenden Wochen hat ProSieben am Donnerstagabend mit "The Voice of Germany" hervorragende Reichweiten und Marktanteile eingefahren. Nun muss man wieder kleinere Brötchen backen. Die neue Tanzshow "Masters of Dance" erreichte zum Auftakt 1,32 Millionen Zuschauer, wobei 860.000 davon aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kamen. In dieser Altersklasse reichte es zu 10,1 Prozent Marktanteil. Das ist deutlich weniger als das, was "The Voice" zuletzt holte, aber damit lag die neue Show immerhin auf Anhieb über dem ProSieben-Schnitt.

Deutlich besser lief es dafür bei den jüngeren Zuschauern. In der Altersklasse der 14- bis 19-Jährigen wurden 16,3 Prozent gemessen, bei den 20- bis 29-Jährigen waren für "Masters of Dance" sogar 18,7 Prozent drin. Das Magazin "red." musste sich am späten Abend mit 590.000 Zuschauern und 8,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe begnügen. Aufgrund des starken Vorabend- und Nachmittagprogramms erreichte ProSieben am Donnerstag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 10,7 Prozent (14-49).

Weniger gut lief es am Donnerstag für Sat.1, das bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,0 Prozent hängen blieb. Die "Criminal Minds"-Wiederholungen ab 20:15 Uhr kamen zu keinem Zeitpunkt auf mehr als eine Million Zuschauer, bis 23:15 Uhr waren 5,9 Prozent Marktanteil das höchste der Gefühle. Zu später Stunde reichte es zu 7,3 Prozent. Am Vorabend versagte zudem erneut "Unser allerschönstes Weihnachten" mit etwas mehr als einer halben Million Zuschauern und 2,7 Prozent. Auch "Endlich Feierabend" (4,8 Prozent) und "Alles oder nichts" (3,9 Prozent) holten unterdurchschnittliche Werte.

