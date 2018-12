"ProSieben Wintergames" enttäuschen zum Auftakt

© ProSieben/Benedikt Müller

Auch wenn die Promis mit vollem Körpereinsatz dabei waren und einige Blessuren davon trugen: Belohnt wurde das vom Publikum nicht. Die Quoten der "ProSieben Wintergames" waren ernüchternd. Am Freitagabend landete man hinter RTL, RTL II, ZDF und Sat.1



15.12.2018 - 09:04 Uhr von Uwe Mantel 15.12.2018 - 09:04 Uhr

Mit einem Wok jagt bei ProSieben seit dem Abgang von Stefan Raab niemand mehr den Eiskanal hinunter, als Ersatz gibt's in diesem Jahr stattdessen mehrere ungewöhnliche Disziplinen bei den "ProSieben Wintergames", die der Sender gleich über zwei Abende streckt. Das Interesse beim Publikum hielt sich zum Auftakt am Freitagabend allerdings in Grenzen. So schalteten insgesamt gerade mal 1,11 Millionen Zuschauer ein, mehr als 4,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum waren damit nicht zu holen. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb der Auftakt der "Wintergames" ebenfalls unter dem Soll und verpasste den Senderschnitt mit einem Marktanteil von 8,6 Prozent deutlich.

ProSieben reihte sich trotz der aufwendigen Produktion am Freitagabend in der klassischen Zielgruppe nur auf dem fünften Platz ein. Marktführer um 20:15 Uhr wurde stattdessen "Die Ultimative Chartshow" bei RTL, die allerdings auch schon erfolgreichere Tage gesehen hat. Die Weihnachtshits-Ausgabe blieb mit 11,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen letztlich ebenfalls recht blass. 2,02 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Rundum zufrieden sein kann man hingegen bei RTL II, wo der Klassiker "Zurück in die Zukunft" den Zielgruppen-Marktanteil um 20:15 Uhr auf für diesen Sender hervorragende 9,7 Prozent nach oben trieb, was in der Freitags-Primetime den zweiten Platz bedeutete. 1,33 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Und auch Sat.1 landete noch knapp vor den "Wintergames" von ProSieben: "111 Knallerpärchen!" kamen dort auf knapp bessere 8,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 1,4 Millionen Zuschauer insgesamt. Die stärksten Sendungen bei den 14- bis 49-Jährigen liefen am Freitag aber ohnehin gar nicht um 20:15 Uhr, sondern hießen "GZSZ", "heute-show" und "RTL aktuell".

Beim Gesamtpublikum spielten alle Privaten einmal mehr nur eine untergeordnete Rolle, hier ging der Sieg um 20:15 Uhr einmal mehr an das ZDF, wo "Der Kriminalist" zunächst vor 4,78 Millionen Zuschauern ermittelte, ehe "SOKO Leipzig" noch 4,37 Millionen Zuschauer zählte. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag "Der Kriminalist" mit 9,2 Prozent ebenfalls noch vor ProSieben, "SOKO Leipzig" kam auf 8,0 Prozent. Der ARD-Film "Der Nesthocker" erreichte mit 3,87 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 13,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Teilen