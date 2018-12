"Wintergames" brechen gegen Pflaume und Bohlen ein

© ProSieben

Der Auftakt am Freitag war aus Quotensicht schon ernüchternd, am Samstag lief's für die "ProSieben Wintergames" nun sogar noch deutlich schlechter. Gegen die Shows bei ARD und RTL hatte der Sender mit seinen Promi-Sportlern keine Chance.



16.12.2018 - 08:58 Uhr von Alexander Krei 16.12.2018 - 08:58 Uhr

"Die ProSieben Wintergames" haben sich nach ihrem Premieren-Wochenende nicht für eine Fortsetzung empfohlen. Nach dem ohnehin schon enttäuschenden Auftakt am Freitag, ging es einen Abend später sogar noch kräftig nach unten. Nur noch 810.000 Zuschauer sahen die Live-Show und damit noch einmal 300.000 weniger als bei der Premiere. In der Zielgruppe reichte es nur noch für einen Marktanteil von 6,5 Prozent. Mit der direkt hinterhergeschobenen Wiederholung vom Vortag schaffte ProSieben sogar lediglich 5,9 Prozent.

Die neue Show litt wohl nicht zuletzt unter der starken Show-Konkurrenz. So kam "Das Supertalent" bei RTL eine Woche vor dem Finale auf 3,66 Millionen Zuschauer und bescherte dem Sender in der Zielgruppe mit 17,7 Pozent Marktanteil den Tagessieg in der Zielgruppe. Die vorerst letzte Folge der Impro-Comedy konnte sich im Vergleich zu den beiden vergangenen Wochen leicht steigern und schaffte im Anschluss an die Castingshow noch gute 14,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt blieben 2,01 Millionen Zuschauer dran.

Aber auch "Klein gegen Groß" schaffte im Ersten einen zweistelligen Marktanteil beim jungen Publikum: Die Show mit Kai Pflaume punktete mit sehr guten 12,9 Prozent Marktanteil und war auch insgesamt gefragt - im Schnitt schalteten 5,26 Millionen Zuschauer ein. Stärker war um 20:15 Uhr lediglich die ZDF-Krimireihe "Der Kommissar und das Meer", die mit 6,20 Millionen Zuschauern starke 20,8 Prozent Marktanteil einfuhr. Aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen schlug sich die Reihe mit 9,1 Prozent überzeugend.

Zur Tagesmarktführerschaft beim Gesamtpublikum verhalf dem ZDF letztlich aber auch ein starker Wintersport-Tag: So verbuchte der Sender schon um 11:30 Uhr mit seiner Biathlon-Übertragung 2,74 Millionen Zuschauer sowie 28,1 Prozent Marktanteil, später am Nachmittag zog die Reichweite beim nächsten Lauf auf 3,81 Millionen Zuschauer an.

