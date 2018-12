Sat.1 und Vox überzeugen mit ihren Weihnachtsfilmen

© MG RTL D / The Walt Disney Company

Sowohl Sat.1 als auch Vox setzten am Samstagabend mit Weihnachtsfilmen auf Erfolg. Beide Sender erzielten damit über zehn Prozent Marktanteil. Später am Abend gelang auch Super RTL mit der "Santa Baby"-Fortsetzung ein schöner Erfolg.



16.12.2018 - 09:17 Uhr von Alexander Krei 16.12.2018 - 09:17 Uhr

Gleich mehrere Sender versuchten am Samstagabend das Publikum in weihnachtliche Stimmung zu versetzen. Vor allem Vox und Sat.1 gelang das zur besten Sendezeit: So erreichte "Santa Clause - Eine schöne Bescherung" bei Vox um 20:15 Uhr im Schnitt 1,74 Millionen Zuschauer sowie sehr gute 10,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. In Sat.1 kam "Disney's Eine Weihnachtsgeschichte" auf fast identische Werte: 1,76 Millionen Zuschauer sowie 10,1 Prozent Marktanteil wurden hier gemessen.

Sowohl Sat.1 als auch Vox schafften es allerdings nicht, die Zuschauer danach bei der Stange zu halten. Während Sat.1 mit "Lemony Snicket - Rätselhafte Ereignisse" immerhin noch 7,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhr, blieb die Wiederholung von "Air Force One" bei Vox mit 5,1 Prozent ziemlich blass. Das reichte aber zumindest, um noch vor RTL II durchs Ziel zu kommen, wo "Red Heat" zu später Stunde nicht über 4,4 Prozent hinauskam.

Super RTL profitierte dagegen von seinem Weihnachts-Doppel: Dort kam der Spielfilm "Santy Baby" zunächst auf 340.000 Zuschauer sowie unspektakuläre 1,5 Prozent Marktanteil, doch "Santy Baby 2" steigerte sich direkt danach auf 530.000 Zuschauer und 2,9 Prozent. Das Film-Duell mit dem Disney Channel entschied Super RTL somit klar für sich: "101 Dalmatiner" brachte es zunächst auf 1,2 Prozent, die Fortsetzung erzielte danach nur 0,8 Prozent.

Ganz und gar nicht besinnlich ging's indes bei kabel eins zu: Dort waren den ganzen Abend über Krimi-Wiederholungen zu sehen, die jedoch durchweg blass blieben. "Leathal Weapon" und "Hawaii Five-0" starteten mit Marktanteilen von 3,5 und 3,6 Prozent in die Primetime, ehe "Scorpion" und "Criminal Minds: Team Red" danach auf 4,3 und 4,4 Prozent kamen. Besser lief's tagsüber, wo etwa "Castle" zur Mittagszeit bis zu 9,3 Prozent Marktanteil erzielte.

