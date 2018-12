RTL-"Superhändler" bleiben samstags völlig ohne Chance

© RTL

Die unter der Woche beliebten "Superhändler" können derzeit samstags bei RTL überhaupt nicht überzeugen. In dieser Woche wurden teils weniger als fünf Prozent Marktanteil eingefahren. Doch auch Sat.1 und ProSieben taten sich schwer.



16.12.2018 - 09:32 Uhr von Alexander Krei 16.12.2018 - 09:32 Uhr

Trotz einer erfolgreichen Primetime kam Marktführer RTL am Samstag nur auf knapp mehr als zehn Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Dass es nicht besser lief, ist auf äußerst schwache Quoten im Tagesprogramm zurückzuführen. Denn während sich "Die Superhändler" inzwischen montags bis freitags als ordentlicher Erfolg erweisen, können Wiederholungen der Dokusoap am Samstagmittag in aller Regel nur wenig reißen.

Die drei aufgewärmten Folgen verzeichneten diesmal nur Werte zwischen 4,9 und 5,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Aber auch die anschließend ausgestrahlte Rankingshow "Best of...!" erwies sich mit 1,31 Millionen Zuschauern sowie 7,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe nicht als Erfolg. Schwacher Trost für RTL: Auch ProSieben und Sat.1 kämpften am Nachmittag gegen die Einstelligkeit.

Für Sat.1 sah es jedoch besonders am Vorabend bitter aus: Nachdem schon "Auf Streife - Die Spezialisten" nicht über 5,7 Prozent Marktanteil hinausgekommen war, stürzte das Drittanbieter-Format "Grenzenlos - Die Welt entdecken" auf 3,5 Prozent ab. Mehr als 610.000 Zuschauer konnten sich um 19:00 Uhr nicht für das Format erwärmen. RTL schaffte mit "Life!"dagegen zumindest 1,94 Millionen Zuschauer sowie 10,6 Prozent Marktanteil.

Überfllieger am Nachmittag war unterdessen mit Blick auf die Zielgruppe die Bundesliga: Mit sehr guten 15,3 Prozent Marktanteil wussten Einzelspiele und Konferenz bei Sky zu überzeugen, insgesamt schalteten 1,47 Millionen Zuschauer ein. Am Vorabend brachte es das Spiel zwischen Dortmund und Bremen schließlich noch auf gute 6,1 Prozent sowie 960.000 Zuschauer.

