Letzter Brandt-"Polizeiruf" weit vor "Herzkino"-Märchen

Vor mehr als acht Millionen Zuschauern verabschiedete sich Matthias Brandt am Sonntagabend vom "Polizeiruf 110". Der Tagessieg war der Krimireihe damit erwartungsgemäß sicher. Das "Herzkino.Märchen" startete dagegen unspektakuklär.



17.12.2018 - 09:25 Uhr von Alexander Krei 17.12.2018 - 09:25 Uhr

Mit dem Tagessieg bei Jung und Alt hat sich Matthias Brandt am Sonntagabend als Ermittler vom "Polizeiruf 110" verabschiedet. 8,14 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 23,0 Prozent machten den Krimi zum zweiterfolgreichsten der Reihe in diesem Jahr. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für den letzten Brandt-Einsatz war nicht ganz so herausragend, doch mit 1,71 Millionen Zuschauern sowie 14,6 Prozent ließ der "Polizeiruf 110: Tatorte" auch hier sämtliche Filme und Shows der Konkurrenz hinter sich.

Mit einer "Tatort"-Wiederholung hielt die ARD zudem im Anschluss noch 3,78 Millionen Zuschauer bei der Stange und erreichte damit nur geringfügig weniger Zuschauer als das erste "Herzkino.Märchen", das sich zuvor als stärkster Krimi-Verfolger hervorgetan hatte. Mit 3,89 Millionen Zuschauern sowie 11,0 Prozent Marktanteil legte die neue ZDF-Reihe, in der zum Auftakt "Schneeweißchen und Rosenrot" gezeigt wurde, jedoch einen blassen Einstand hin. Mehr als ein Marktanteil von 11,0 Prozent war beim Gesamtpublikum nicht zu holen.

Deutlich gefragter waren da schon die Wintersport-Übertragungen, allen voran der Biathlon-Weltcup. Dieser lockte am frühen Nachmittag im Schnitt 4,78 Millionen Zuschauer vor den Fernseher und trieb den Marktanteil im ZDF auf hervorragende 27,5 Prozent. Eine größere Reichweite verbuchte am Sonntag neben dem "Polizeiruf 110" nur die "Tagesschau". Selbst bei den 14- bis 49-Jährigen räumte die Biathlon-Übertragung mit satten 16,6 Prozent Marktanteil ab.

Gute Quoten gab's zudem am späten Abend für die Wahl der "Sportler des Jahres 2018", für die sich 2,82 Millionen Zuschauer erwärmten. Der Marktanteil lag bei 12,2 Prozent und fiel damit nur leicht geringer aus als vor einem Jahr.

