Auch Dagi Bee ist keine gute "Vertretungslehrerin" bei Vox

Nach Frank Thelen hat auch Youtuberin Dagi Bee als "Vertretungslehrerin" bei Vox enttäuscht. Zuvor steigerte sich "Ewige Helden" zwar etwas, ein Erfolg sieht aber anders aus. Sehr gut verlief der Abende für RTL II und kabel eins.



19.12.2018 - 09:26 Uhr von Timo Niemeier 19.12.2018 - 09:26 Uhr

Das Vox-Format "Der Vertretungslehrer" hat sich nicht für eine Fortsetzung empfohlen. Erzielte Wladimir Klitschko Anfang des Jahres noch 8,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, konnte schon Frank Thelen vor einer Woche nicht daran anknüpfen und lag nur bei 4,1 Prozent. Youtuberin Dagi Bee holte in dieser Woche sogar nur 3,9 Prozent. Die Reichweite ging noch einmal ein gutes Stück auf 430.000 Zuschauer zurück, vor einer Woche sahen noch etwas mehr als eine halbe Million Menschen zu.

Zur besten Sendezeit zeigte Vox die letzte Ausgabe seines "Ewige Helden"-Winterspecials. Mit 1,13 Millionen Zuschauern lief es zwar so gut wie noch nie in den beiden zurückliegenden Wochen, dennoch ist auch das ein enttäuschender Wert. Auch der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei nur 6,0 Prozent. Am späten Abend hatte auch "Beat the Box" mit 3,5 Prozent Marktanteil große Probleme. Deutlich zufriedener sein kann da schon RTL II, das um 20:15 Uhr mit einer alten Folge von "Armes Deutschland" 1,72 Millionen Menschen erreichte, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 10,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen musste man sich nur den alten "Lehrer"-Folgen bei RTL geschlagen geben. Eine weitere Wiederholung erreichte am späten Abend sogar noch etwas bessere 11,4 Prozent Marktanteil. Und auch bei kabel eins lief es in der Primetime rund: Der Film "Email für dich" unterhielt 1,37 Millionen Menschen, 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe waren die Folge. "Stadt der Engel" holte danach sogar noch 7,8 Prozent. Durch die starke Primetime war RTL II mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,5 Prozent stark unterwegs, das reichte für Platz drei aller Sender. Nur RTL und ProSieben waren noch erfolgreicher. Auch bei kabel eins wird man mit den erzielten 6,2 Prozent sehr zufrieden sein, Vox dagegen blieb am Dienstag bei 5,1 Prozent hängen.

