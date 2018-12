Sat.1 und ProSieben landen noch deutlich hinter Sky

© SAT.1/ Claudius Pflug

Sat.1 ging am Mittwoch mit seinem "Promibacken" ebenso unter wie ProSieben mit dem "red"-Jahresrückblick. Beide sortierten sich noch hinter Sky ein. Auch RTL blieb sehr blass. Besser lief's für Vox, wo "The Good Doctor" sich zum Abschied erholte



20.12.2018 - 09:48 Uhr von Uwe Mantel 20.12.2018 - 09:48 Uhr

Der Mittwochabend war kein guter Abend für die großen Privatsender. Selbst bei den 14- bis 49-Jährigen machten die öffentlich-rechtlichen den Sieg unter sich aus. Und Sky gab den Sendern mit einer starken Bundesliga-Übertragung den Rest. So holte Sky mit Konferenz und Einzelspielen am Abend einen Marktanteil von 8,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und landete damit noch vor Sat.1 und ProSieben, die beide vollends enttäuschten.

So kam das Weihnachts-Special des "Großen Promibackens" in Sat.1 diesmal nicht über 6,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Nur 1,17 Millionen Zuschauer hatten hier insgesamt eingeschaltet. ProSieben versuchte unterdessen mit dem boulevardesken "red"-Jahresrückblick zu punkten und sprach damit sogar nur 870.000 Zuschauer an. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei nur 6,9 Prozent.

Doch auch RTL blieb am Mittwochabend sehr blass. "Die 25 mitreißendsten Geschichten des Jahres" rissen jedenfalls nur 1,97 Millionen Zuschauer mit. Das entsprach beim Gesamtpublikum einem sehr schwachen Marktanteil von 6,5 Prozent und auch bei den 14- bis 49-Jährigen blieb RTL mit 9,2 Prozent Marktanteil einstellig. Bemerkenswert: "Stern TV" hatte im Anschluss sogar 30.000 Zuschauer mehr, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zog auf immerhin 12,5 Prozent an - angesichts des Vorlaufs dürfte man bei RTL damit hochzufrieden sein.

Versöhnlich war die Entwicklung am Mittwochabend auch für Vox. Nachdem zuletzt nicht nur die Eigenproduktion "Milk & Honey" dort völlig unter die Räder gekommen war, sondern auch "The Good Doctor" nach dem fulminanten Start im Oktober deutlich an Fahrt verloren hatte, konnte sich die Arztserie mit einem Dreierpack zum Staffelfinale nochmal steigern. Die drei Folgen kamen auf rund 1,7 Millionen Zuschauer, über den Abend zog der Marktanteil von zunächst 7,7 über 8,6 auf 10,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen an.

Zuschauer-Trend: The Good Doctor



Teilen