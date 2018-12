Jahresrückblicke: Nach Jauch fällt auch Lanz auf neues Tief

© ZDF/Sascha Baumann

Der ZDF-Jahresrückblick "Menschen 2018" hat den Abwärtstrend bei den Quoten fortgesetzt und ebenso wie kürzlich schon "Menschen, Bilder, Emotionen" so wenige Zuschauer erreicht wie noch nie. Gleichzeitig überzeugte "Nuhr 2018" im Ersten.



Gerade mehr sieben Jahre ist es her, dass das ZDF mit seinem Jahresrückblick noch mehr als sechs Millionen Zuschauer erreichte - von diesen Zahlen ist die Show inzwischen weit entfernt, was freilich auch daran liegt, dass der Mainzer Sender ihr schon zum dritten Mal in Folge keinen Sendeplatz mehr in der Primetime zutraute. Und so ging auch "Menschen 2018" am Donnerstag wieder erst um 22:15 Uhr an den Start. Der Abwärtstrend konnte dadurch nicht gestoppt werden.

Mit 2,31 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 13,6 Prozent lief es für den Jahresrückblick zwar gut, dennoch waren das die schlechtesten Werte, die das Format in seiner langen Geschichte verzeichnete. Im Vergleich zum Vorjahr kamen noch einmal gut eine Viertelmillion Zuschauer abhanden. Anfang Dezember hatte bereits der RTL-Rückblick mit Günther Jauch neue Tiefstwerte eingefahren (DWDL.de berichtete). Gleichzeitig lief es für "Menschen 2018" mit Markus Lanz nun auch beim jungen Publikum so schlecht wie noch nie: Mehr als ein Marktanteil von 7,3 Prozent war bei den 14- bis 49-Jährigen nicht drin.

Zuschauer-Trend: Menschen - Jahresrückblick



Zu spüren bekam das ZDF wohl auch die Konkurrenz durch den Jahresrückblick mit Dieter Nuhr, der wegen des deutlich späteren Sendeplatzes als vor einem Jahr zwar ebenfalls weniger Menschen erreichte, im Gegenzug seine Marktanteile aber ausbauen konnte. 2,72 Millionen Zuschauer sorgten um 22:45 Uhr für 14,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es mit 10,2 Prozent ebenfalls für einen zweistelligen Wert. Das Olli-Dittrich-Special "Trixie Nightmare - der tiefe Fall der Trixie Dörfel" musste sich anschließend aber schon nur noch mit 1,34 Millionen Zuschauern begnügen.

In der Primetime setzten sich indes die ZDF-"Bergretter" durch, die mit 5,23 Millionen Zuschauern vor "Hirschhausens Quiz des Menschen" ins Ziel kamen. Die ARD-Show schlug sich mit 3,78 Millionen Zuschauer ganz ordentlich, lag bei den Jüngeren mit 9,1 Prozent Marktanteil aber auf Augenhöhe mit der ProSieben-Show "Masters of Dance."

