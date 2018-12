kabel eins-Asse fallen durch, schöne Bescherung für Vox

© kabel eins

Der neue Koch-Wettstreit "Zwei Asse tischen auf" konnte sich bei kabel eins nicht für eine Fortsetzung empfehlen, DMAX wusste mit seiner neuen Eigenproduktion hingegen zu punkten. Der Primetime-Sieg ging aber an Vox, "Masters of Dance" gab leicht ab



21.12.2018 - 09:26 Uhr von Uwe Mantel 21.12.2018 - 09:26 Uhr

Kurz vor Weihnachten testete kabel eins am Donnerstagabend nochmal einen neuen Koch-Wettstreit, der allerdings zumindest aus Quotensicht nicht zu überzeugen wusste. "Zwei Asse tischen auf - Lecker Deutschland" kam am Donnerstagabend nicht über magere 3,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, nur 610.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Das "K1 Magazin" lief im weiteren Verlauf des Abends mit einem Marktanteil von 3,5 Prozent kaum besser.

Zufriedener dürfte man mit seiner neuesten Eigenproduktion da schon bei DMAX sein. "Helden der Lüfte" passte sich mit einem Marktanteil von 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gut in den erfolgreichen Eigenproduktions-Abend ein. 250.000 Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt. Zum Start in den Abend kamen die "Asphaltcowboys" schon auf 2,7 Prozent Marktanteil in der klassischen zielgruppe, eine Wiederholung ovn "Abenteuer Autobahn" erreichte um 21:15 Uhr 2,1 Prozent Marktanteil. Dem Format scheint der Dauereinsatz ohnehin kaum zu schaden, denn auch am Vorabend lief eine Wiederholung, dort sogar mit 3,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Auf eine Eigenproduktion setzte auch ProSieben mit "Masters of Dance". Nach der soliden Premiere in der vergangenen Woche gab die Tanzshow in Woche 2 leicht ab und kam noch auf 9,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,2 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Damit lag ProSieben übrigens auch bei den jungen Zuschauern sogar noch ganz knapp hinter "Hirschhausens Quiz des Menschen" im Ersten.

Der Primetime-Sieg bei den 14- bis 49-Jährigen ging am Donnerstag aber ganz klar an Vox, wo "Santa Clause 2 - Eine noch schönere Bescherung" für eine ebensolche sorgte und den Marktanteil auf 12,1 Prozent nach oben trieb. 1,84 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. "Safe - Todsicher" konnte das im Anschluss zwar nicht halten, lief mit 8,5 Prozent Marktanteil aber trotzdem gut. RTL leistete mangels Programm ohnehin keine Gegenwehr mehr und blieb mit alten Folgen von "Alarm für Cobra 11" den ganzen Abend über einstellig.

