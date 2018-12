Uups: "Dingsda"-Neuauflage fiel beim Publikum durch

© ARD / Max Kohr

Am Freitag ging die erste Staffel der Neuauflage von "Dingsda" zu Ende - und es dürfte mit blick auf die Quoten wohl auch die einzige bleiben. Die waren nämlich durchweg schlecht, zum Ende lag man nah am Tiefstwert.



22.12.2018 - 09:50 Uhr von Uwe Mantel 22.12.2018 - 09:50 Uhr

Nach 16 Jahren Pause legte Das Erste in diesem Herbst den Klassiker "Dingsda" neu auf und zeigte ihn freitags in seinem Vorabendprogramm. Vom stets erfolgreichen Vorlauf durch "Wer weiß denn sowas?" konnte die von Mareile Höppner präsentierte Show allerdings nie profitieren, von Beginn an waren die Quoten ernüchternd - und im Lauf der Zeit sogar leicht rückläufig. Im Schnitt kamen die zwölf Folgen mit gut 1,4 Millionen Zuschauern auf 6,3 Prozent Marktanteil. Die letzte Folge lag nochmal nah am Tiefstwert.

So waren diesmal 1,28 Millionen Zuschauer dabei, mehr als 5,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum waren damit nicht zu holen. Das Staffel-Tief lag bei 1,25 Millionen Zuschauern. Auch bei den jüngeren Zuschauern war die Show wenig gefragt, hier wurde der Senderschnitt mit 4,0 Prozent allerdings immerhin nicht ganz so deutlich verpasst. Diesmal lief zwar nicht "Wer weiß denn sowas?" davor, mit dem Biathlon gab's aber trotzdem einen starken Vorlauf: Den 7,5 km Sprint der Damen" verfolgten 3,94 Millionen Zuschauer. Das entsprach 20,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, 9,5 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.

Zuschauer-Trend: Dingsda



