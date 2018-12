Biathlon & Bundesliga bügeln abendliche Quotendelle aus

© ARD

Das Erste war am Samstag trotz ernüchternder Primetime-Quoten Marktführer. Über Stunden hinweg konnte sich der Sender auf seine Sport-Übertragungen verlassen. Vor allem für Biathlon und Bundesliga lief es gut. Bei Sky punkteten indes die Bayern.



23.12.2018 - 09:35 Uhr von Alexander Krei 23.12.2018 - 09:35 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil von 12,8 Prozent war Das Erste am Samstag recht klarer Marktführer beim Gesamtpublikum, doch auf die Primetime war dieser Erfolg nicht zurückzuführen. Tatsächlich finden sich die Erfolge an anderer Stelle: Während die Spielfilme am Abend nur einstellige Marktanteil erzielten (DWDL.de berichtete), lief tagsüber für die stundenlangen Wintersport-Übertragungen prächtig.

So waren schon zur Mittagszeit fast zwei Millionen Zuschauer dabei, um die Nordische Kombination zu sehen. Besonders stark präsentierten sich allerdings einmal mehr die Biathlon-Läufe: So verbuchte die Herren-Verfolgung am Nachmittag mit 4,05 Millionen Zuschauern einen hervorragenden Marktanteil von 25,4 Prozent, die Damen kamen zwei Stunden später auf 4,47 Millionen Zuschauer sowie 23,7 Prozent.

Das reichte für die Plätze vier und fünf im Tagesranking - und auch der Bronze-Rang ging am Samstag an eine Sportsendung. Die Bundesliga-"Sportschau" überzeugte am Vorabend mit 4,88 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 20,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief's mit 13,1 Prozent aber nicht so gut wie gewohnt, was vor allem auf das parallel von Sky übertragene Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München zurückzuführen ist.

Der Bezahlsender verbuchte mit der Partie ab 18:30 Uhr sehr gute 7,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und kam insgesamt auf 1,17 Millionen Zuschauer. Am Nachmittag schalteten bereits 1,22 Millionen ein, um Einzelspiele oder Konferenz zu sehen. Ohne Bayern und Dortmund fiel der Marktanteil beim jungen Publikum mit 9,5 Prozent aber ein ganzes Stück geringer aus als sonst. Zum Vergleich: Noch vor einer Woche hatte der Marktanteil bei mehr als 15 Prozent gelegen.

