"The Voice Senior" legt in Sat.1 richtig guten Start hin

"The Voice Senior" hat am Sonntagabend bei Sat.1 einen hervorragenden Start hingelegt, mehr als drei Millionen Menschen sahen zu. Beim jungen Publikum musste sich die Castingshow dennoch nur mit Platz vier begnügen, ProSieben lag mit einer Film-Wiederholung ganz vorn.



24.12.2018 - 09:09 Uhr von Timo Niemeier 24.12.2018 - 09:09 Uhr

Wie weit man die Marke "The Voice" noch ausdehnen kann, testet Sat.1 seit diesem Sonntag. Nach einem Kinder-Special hat man mittlerweile auch einen Senioren-Ableger seiner erfolgreichen Castingshow auf Sendung geschickt - und zumindest zum Start war das Interesse sehr groß. 3,13 Millionen Zuschauer schalteten "The Voice Senior" ein. Das waren mehr Zuschauer, als das reguläre "The Voice" in den zurückliegenden Wochen unterhalten konnte. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 9,9 Prozent.

Ein kleiner Wermutstropfen für Sat.1: Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es trotzdem nur zu Platz vier im Tagesranking. 1,42 Millionen Zuschauer in diesem Alter sorgten zwar für sehr gute 13,1 Prozent, für RTL, Das Erste und ProSieben lief es allerdings noch etwas besser. Doch bei Sat.1 kann man jetzt erst einmal froh sein, den neuen Ableger von "The Voice" so erfolgreich eingeführt zu haben. Die weiteren drei Folgen wird Sat.1 an den kommenden Freitag- und Sonntagabenden zeigen.

Im Anschluss an die Castingshow ging es für Sat.1 übrigens schnell bergab: Die Impro-Comedy "Mord mit Ansage" erreichte direkt im Anschluss schon nur noch 6,4 Prozent Marktanteil. Am Vorabend lief "Hochzeit auf den ersten Blick" dagegen richtig gut, fast zwei Millionen Menschen schalteten ein und der Marktanteil in der Zielgruppe betrug 12,9 Prozent.

Den Tagessieg beim jungen Publikum sicherte sich am Sonntag ProSieben mit der Wiederholung von "Fack ju Göhte 2". 1,73 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten hier für 15,5 Prozent, insgesamt schalteten 2,63 Millionen Menschen ein. Auch der im Anschluss gezeigte Film "Why Him?" erreichte noch sehr gute 14,9 Prozent. RTL lag zur besten Sendezeit beim Gesamtpublikum mit "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" auf einem ähnlichen Niveau wie ProSieben, 2,53 Millionen Menschen sahen hier zu. Beim jungen Publikum mussten sich die Kölner aber mit etwas weniger zufrieden geben, 1,49 Millionen junge Zuschauer sorgten dennoch für gute 13,2 Prozent. "Santa Clause - Eine schöne Bescherung" kam am späten Abend nur noch auf 9,6 Prozent.

Sowohl Sat.1, als auch ProSieben und RTL können mit ihren Quoten in der Sonntags-Primetime also sehr zufrieden sein. Alle Sender konnten dadurch in Sachen Tagesmarktanteile zudem entscheidend an Boden gut machen, am Nachmittag und Vormittag erzielten die drei Sender nämlich fast durchgängig einstellige Marktanteile. RTL war am Sonntag in der Zielgruppe mit 10,5 Prozent Tagesmarktführer, ProSieben und Sat.1 kamen auf gute 9,6 und 9,3 Prozent - mussten sich damit aber noch hinter dem Ersten einordnen, das es auf 9,9 Prozent brachte.

