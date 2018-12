"Tatort" kurz vor Weihnachten viel schwächer als sonst

© ARD

Der neueste Schwarzwald-"Tatort" hat am Sonntag zwar gute Quoten samt Tagessieg eingefahren, kurz vor Weihnachten tat sich der Krimi aber vergleichsweise schwer. Sehr enttäuscht wird man beim ZDF sein: Das Märchen-Herzkino hat viele Zuschauer verloren.



24.12.2018 - 09:33 Uhr von Timo Niemeier 24.12.2018 - 09:33 Uhr

Der "Tatort" ist für Das Erste eine sichere Bank, auch am Sonntag sorgte der Krimi für richtig gute Werte. 6,27 Millionen Menschen sahen sich den neuesten Fall aus dem Schwarzwald an, das entsprach 18,4 Prozent Marktanteil - kein anderer Sender erreichte noch mehr Zuschauer in der Primetime. Dennoch tat sich der "Tatort" damit ungewohnt schwer: Lediglich der Saison-Auftakt aus Österreich und der Kino-"Tatort" mit Til Schweiger hatten in diesem Jahr noch weniger Zuschauer. Der letzte Fall aus dem Schwarzwald kam noch auf etwas mehr als acht Millionen Zuschauer.

Den Tagessieg beim jungen Publikum konnte sich der "Tatort" an diesem Sonntag auch nicht schnappen, hier musste man einer "Fack ju Göhte 2"-Wiederholung bei ProSieben den Vortritt lassen. Die Verantworten des Ersten werden mit den erzielten 13,5 Prozent Marktanteil aber trotzdem sehr gut leben können, 1,52 Millionen Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein. Eine "Tatort"-Wiederholung kam direkt im Anschluss übrigens noch auf insgesamt vier Millionen Zuschauer. Das entsprach 13,9 bei allen und 8,8 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern. Das Erste erreichte am Sonntag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 13,9 Prozent und lag damit auf Rang eins. Schon zur Mittagszeit sahen sich 3,89 Millionen Menschen die Biathlon-Übertragung (Herren) an, damit waren 26,3 Prozent Marktanteil drin. Den Massenstart der Damen wollten am Nachmittag sogar 4,68 Millionen Menschen sehen, auch damit waren sehr gute 25,5 Prozent drin. Und auch die Eiskunstläufer sowie die Skispringer erzielten für Das Erste Werte, die deutlich über dem Senderschnitt lagen. Sehr unzufrieden wird man heute beim ZDF sein, mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 9,3 Prozent blieb man weit unter den eigenen Erwartungen hängen. Der zweite "Herzkino.Märchen"-Film erzielte zur besten Sendezeit zur schwache Werte. 3,08 Millionen Menschen sahen sich "Der Froschkönig" an, damit erreichten die Mainzer lediglich 9,0 Prozent Marktanteil. Der erste Teil der Reihe kam in der vergangenen Woche noch auf rund 800.000 Zuschauer mehr. Beim jungen Publikum konnte der Film an diesem Sonntag mit 4,9 Prozent überhaupt nichts reißen. "Inspector Barnaby" steigerte sich am späten Abend immerhin auf zweistellige Werte, kam aber auch nicht über 10,3 Prozent hinaus, 2,76 Millionen Menschen sahen zu. Auch tagsüber hatte man gegen die Wintersport-Übertragungen im Ersten keine Chance und blieb meist bei einstelligen Marktanteilen hängen.

