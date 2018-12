Kevin, Michel, Aschenbrödel: Die Klassiker triumphieren

© Twentieth Century Fox

Es ist ein Fest der Klassiker und Traditionen: Die fünf in der klassischen Zielgruppe meistgesehenen Sendungen waren an Heiligabend im Schnitt von fast 45 Jahre alt. Wer abends den Fernseher einschaltete, entschied sich mehrheitlich für Sat.1



25.12.2018 - 09:10 Uhr von Uwe Mantel 25.12.2018 - 09:10 Uhr

Heiligabend ist wohl wie kaum ein anderer Tag im Jahr von festen Traditionen geprägt, auch was den Fernsehkonsum angeht. Mit neuem Programm brauchen die Sender dem Publikum da gar nicht erst zu kommen, gefragt sind seit vielen Jahren die gleichen Sendungen. Wenn man die fünf meistgesehenen Sendungen bei den 14- bis 49-Jährigen an Heiligabend betrachtet, dann fällt auf: Sie haben im Schnitt schon fast 45 Jahre auf dem Buckel. Die neueste Produktion ist da noch "Kevin - Allein zu Haus" aus dem Jahr 1990.

Kevin bescherte Sat.1 dabei auch in diesem Jahr wieder den Tagessieg: Die Ausstrahlung um 20:15 Uhr lockte 1,32 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer vom Weihnachtsbaum weg vor den Fernseher, das entsprach einem hervorragenden Marktanteil von 21,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Und auch wenn man aufs Gesamtpublikum blickt, hatte keine andere Sendung im deutschen Fernsehen um 20:15 Uhr mehr Zuschauer. 2,5 Millionen waren es insgesamt. Den zweiten Kevin-Film hebt sich Sat.1 in diesem Jahr für den 1. Weihnachtstag auf, im Anschluss lief stattdessen "Schöne Bescherung", Baujahr 1989. Auch damit blieb Sat.1 am späteren Abend aber Marktführer, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 17,1 Prozent. Insgesamt hatten 2,15 Millionen Zuschauer eingeschaltet.

Am Nachmittag waren es hingegen die Öffentlich-Rechtlichen, die mit ihren Klassikern dominierten. Um 12:01 Uhr versammelten sich bereits 2,39 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, um "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" im Ersten zu sehen. Das reichte für 19,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es sogar noch besser, hier stieg der Marktanteil auf märchenhafte 22,0 Prozent. Danach wechselten die meisten rüber zum ZDF, um einmal mehr "Michel in der Suppenschüssel" zu sehen. 2,5 Millionen Zuschauer waren hier ab 13:27 Uhr mit dabei - genauso viele also wie bei der meistgesehenen 20:15-Uhr-Sendung. Die Marktanteile beliefen sich auf 16,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 17,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Platz 5 in den Quotencharts der 14- bis 49-Jährigen ging dann übrigens an den ältesten Vertreter: Es war "Die Feuerzangenbowle", Baujahr 1944. Der Film mit Heinz Rühmann erreichte ab etwa 22 Uhr 2,74 Millionen Zuschauer im Ersten. 13,2 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für 10,2 Prozent. "Sissi" hatte es zuvor schwerer und kam 1,85 Millionen Zuschauern nur auf einen Marktanteil von 9,6 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es mit 8,2 Prozent Marktanteil aber zumindest für überdurchschnittlich gute Quoten bei den Jüngeren.

