RTL: Wenig Interesse an "Schönsten Weihnachtsmomenten"

RTL hat in diesem Jahr mit "Die schönsten Weihnachtsmomente der Welt" erstmals eine mutmaßlich für häufigere Heiligabend-Einsätze produzierte Sendung gezeigt, stieß damit aber nur auf überschaubares Interesse. Auch ProSieben tat sich schwer



25.12.2018 - 09:38 Uhr von Uwe Mantel 25.12.2018 - 09:38 Uhr

RTL-Zuschauer sind es ja inzwischen gewohnt, im Dauereinsatz das vermeintlich beste, skurrilste, schrägste, emotionalste, unglaublichste oder krasseste, meist noch in Rankingform, serviert zu bekommen, was läge da also näher, als nun auch für den Weihnachtseinsatz eine zusammengeschnipselte Show auf die Beine zu stellen. An Heiligabend waren nun jedenfalls erstmals "die schönsten Weihnachtsmomente der Welt" zu sehen. Der Blick auf die Quoten gehört am Tag danach für die RTL-Verantwortlichen allerdings wohl eher nicht zu diesen Momenten.

Das Interesse war nämlich ziemlich überschaubar: Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Sendung ab 20:15 Uhr nicht über einen Marktanteil von 8,1 Prozent hinaus. Insgesamt wurden 1,13 Millionen Zuschauer gezählt, was einem Marktanteil von 5,6 Prozent entsprach. Im Anschluss wiederholte RTL die Sendung dann gleich nochmal, ab 23:23 Uhr waren aber damit sogar nur 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu holen, 630.000 Zuschauer waren hier noch dabei.

Auch ProSieben konnte mit seinem Filmprogramm an Heiligabend wenig ausrichten. "Der Herr der Ringe: Die Gefährten" blieb ab 20:15 Uhr bei 7,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen. 910.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Kurz vor Mitternacht wurde es mit "The Conjuring 2" dann gruslig, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog leicht auf 9,0 Prozent an. Für ProSieben-Verhältnisse überdurchschnittlich gut lief's dann allerdings bei den Älteren. So reichte es mit einer Gesamt-Reichweite von 580.000 Zuschauern für 5,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Zufrieden sein kann man unterdessen bei RTL II, das alle drei "Rambo"-Teile zeigte. Der erste Film erreichte ab 20:15 Uhr bereits gute 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, der zweite steigerte sich auf 7,2 Prozent, und "Rambo III" erzielte ab kurz vor Mitternacht dann sogar 8,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. kabel eins konnte sich schon den ganzen Tag über auf Bud Spencer verlassen. "Zwei außer Rand und Band" und "Das Krokodil und sein Nilpferd" lagen bei über 7 Prozent, "Zwei Bärenstarke Typen" am Vorabend sogar bei 8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Um 20:15 Uhr musste "Vier Fäuste gegen Rio" dann zwar mit 5,4 Prozent Marktanteil zunächst etwas kleinere Brötchen backen, ab 22:27 Uhr steigerte sich "Vier Fäuste für ein Halleluja" dann aber bereits wieder auf 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

