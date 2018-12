Von Mondprinzessin bis Edgar Wallace: Hits der Kleinen

© Tele 5

Tele 5 konnte an Heiligabend mit "Das Geheimnis der Mondprinzessin" gut punkten, der Disney Channel versprühte in der Primetime erfolgreich Weihnachtszauber und auch Edgar Wallace und Inspector Barnaby waren gefragt.



25.12.2018 - 10:13 Uhr von Uwe Mantel 25.12.2018 - 10:13 Uhr

Tele 5 erlebte zunächst tagsüber aus Quotensicht einen sehr schwachen Heiligabend, "Annie" und "Holiday Joy" lagen nur bei Marktanteilen von 0,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - in der Primetime spielte der Sender dann aber zwischenzeitlich groß auf. "Das Geheimnis der Mondprinzessin" bescherte Tele 5 um 20:15 Uhr einen sehr guten Marktanteil von 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 440.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. "Age of the Dragons" konnte da im Anschluss zwar nicht mehr ganz mithalten, hielt sich mit 1,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe aber ebenfalls noch gut, ehe es ab kurz vor Mitterancht wieder steil nach unten ging.

Auch der Disney Channel war vor allem um 20:15 Uhr erfolgreich: "Die Schöne und das Biest: Weihnachtszauber" punktete mit 2,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 250.000 Zuschauer wurden insgesamt gezählt. Danach brachte Maria Carey aber direkt die kalte Quotendusche. "Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You" ließ den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf 0,8 Prozent abstürzen, "Mickys fröhliche Weihnachten" konnte danach dann auch nichts mehr reißen - und auch tagsüber waren die Quoten eher überschaubar.

Super RTL hingegen konnte mit dem Marathon "Weihnachtsmann & Co. KG" tagsüber nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den etwas Älteren punkten und erzielte damit am Vorabend fast 5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Es war allerdings nicht die beste Idee, um 20:15 Uhr dann den großen Bruch zu machen und mit "On the Case - Unter Mordverdacht" ein wenig weihnachtliches Programm zu senden. Den Abend über reichte es damit nur noch für Marktanteile zwischen 1 und 1,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Weihnachtlich war's zwar auch bei Nitro nicht, dafür aber deutlich erfolgreicher. Die Edgar-Wallace-Filme ließen den Marktanteil in der Zielgruppe den Abend über kontinuierlich ansteigen. Um 20:15 Uhr lag der Marktanteil bei 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, kurz vor Mitternacht waren es schon 3,7 Prozent. Über 400.000 Zuschauer waren den ganzen Abend über mit dabei. Sehr gut fuhr auch ZDFneo mit "Inspector Barnaby". 1,11 Millionen Zuschauer sahen ab 20:15 Uhr zu, sogar 1,24 Millionen ab 21:50 Uhr. Das reichte für fast 6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und rund 3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Den ganzen Tag über lief wieder "Die Schwarzwaldklinik". Die Marktanteile konnten sich mit bis zu 2,5 Prozent beim Gesamtpublikum und sogar bis zu 3,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls sehen lassen.

Teilen