Lichter schlägt Pflaume, RTL-Bauern enttäuschen

Mit Kai Pflaume und Horst Lichter schickten ARD und ZDF am ersten Weihnachtstag zwei ihrer stärksten Zugpferde auf den Bildschirm, die Quoten blieben dennoch mäßig. Auch das "Bauer sucht Frau"-Special konnte bei RTL nichts reißen.



26.12.2018 - 09:44 Uhr von Alexander Krei 26.12.2018 - 09:44 Uhr

Für gewöhnlich zählen Kai Pflaume und Horst Lichter zu den wichtigen Quotenbringern im täglichen Programm von ARD und ZDF. An Weihnachten schickten beide Sender ihre Stars jedoch in ungewöhnlicher Mission auf dem Bildschirm - und das auch noch im direkten Duell. Am Ende hatte Lichter mit seiner Reportage die Nase vorn: 2,69 Millionen Zuschauer entschieden sich um 19:15 Uhr für "Horst Lichter sucht das Glück", der Marktanteil lag für ZDF-Verhältnisse mit 10,9 Prozent aber dennoch nur auf einem mäßigen Niveau.

Kai Pflaumes Besuch bei Hundertjährigen in einer neuen Folge von "Zeig mir deine Welt" brachte es parallel dazu im Ersten auf 2,10 Millionen Zuschauer sowie 8,8 Prozent Marktanteil - nach "Sissi" kamen dem Sender also ein paar Zuschauer abhanden. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit einem Marktanteil von 7,5 Prozent allerdings durchaus gut. Hier behielt Pflaume im Duell mit Lichter zudem klar die Oberhand: Die ZDF-Doku kam nämlich nicht über 4,5 Prozent beim jungen Publikum hinaus.

Ernüchterung dürfte unterdessen bei RTL mit Blick auf die Quoten des "Bauer sucht Frau"-Specials herrschen. Für die "schönsten Hochzeiten des Jahres" konnten sich am Vorabend jedenfalls nur 2,28 Millionen Zuschauer erwärmen, mehr als ein Marktanteil von 9,7 Prozent war damit in der Zielgruppe nicht drin. Besser sah es für ProSieben aus, das am Vorabend noch einmal "The Jungle Book" wiederholte und damit auf überzeugende 13,0 Prozent Marktanteil kam.

Einen schönen Film-Erfolg landete am Vorabend aber auch RTL II, wo Tim Allen in "Verrückte Weihnachten" zu sehen war. 1,05 Millionen Zuschauer sorgten für sehr gute 8,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Gleichzeitig war kabel eins mit "Crocodile Dundee II" gefragt: Der Film punktete mit bei 1,60 Millionen Zuschauern und schaffte 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Am Mittag hatten es die Spencer- und Hill-Streifen zeitweise sogar auf zweistellige Werte gebracht.

