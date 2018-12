Weihnachts-"Traumschiff" verliert weitere Zuschauer

© ZDF/Dirk Bartling

Während der "Tatort" den Primetime-Sieg beim Gesamtpublikum einfuhr, verlor "Das Traumschiff" nach dem Tiefstwert vor einem Jahr im ZDF erneut ein paar Zuschauer. Trotzdem bleibt die Reihe ein Erfolg bei Jung und Alt.



27.12.2018 - 09:17 Uhr von Uwe Mantel 27.12.2018 - 09:17 Uhr

Für Das Erste liegen bislang keine Quotendaten für den gestrigen 2. Weihnachtsfeiertag vor, mutmaßlich dürfte der "Tatort" sich aber wohl den Tagessieg beim Gesamtpublikum gesichert haben. Das "Traumschiff" im ZDF musste nach dem Tiefstwert vor genau einem Jahr nämlich nochmal weitere Federn lassen. So schalteten diesmal noch 5,27 Millionen Zuschauer ein, das waren nochmal 170.000 weniger als im vergangenen Jahr.

Update, 11:49 Uhr: Tatsächlich lag der "Tatort" mit 5,97 Millionen Zuschauern um 20:15 Uhr vor dem "Traumschiff", hier waren geringfügig mehr Zuschauer dabei als beim Weihnachts-"Tatort" vor einem Jahr. Trotzdem bleibt Weihnachten kein besonders gutes Pflaster für die Krimireihe: Nur zwei "Tatorte" im Sommer hatten in diesem Jahr weniger Zuschauer.

Trotzdem muss man beim ZDF nicht unzufrieden sein, denn das "Traumschiff" blieb mit 16,3 Prozent Marktanteil nicht nur beim Gesamtpublikum ein Erfolg, sondern spricht durchaus auch die Jüngeren an. Dank 1,29 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern reichte es in dieser Altersgruppe für sehr gute 12,2 Prozent Marktanteil - und das waren sogar wieder fast drei Prozentpunkte mehr als noch am 2. Weihnachtstag des vergangenen Jahres. 4,16 Millionen Zuschauer blieben dann zudem im Anschluss bei "Kreuzfahrt ins Glück" dran. Damit hielten sich auch die Marktanteile bei weiterhin überzeugenden 15,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 11,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Das ZDF war zudem bereits am Vorabend mit seinem Rückblick "Album 2018 - Bilder eines Jahres" bei den jüngeren Zuschauern überdurchschnittlich erfolgreich. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil mit 9,6 Prozent weit über den ZDF-Normalwerten. 3,67 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was 13,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

Vom Ersten liegen bislang wie erwähnt keine detaillierten Zahlen vor, sicher ist aber, dass Das Erste Tagesmarktführer war. Mit einem Tagesmarktanteil von 11,3 Prozent setzte sich der Sender gegen das ZDF durch, das 11,0 Prozent beim Gesamtpublikum erreichte. Fürs ZDF sind das schwächere Zahlen als gewohnt, was daran liegt, dass es tagsüber über weite Strecken beim Gesamtpublikum nicht gut lief. Die Neuauflage von "Timm Thaler" etwa kam nachmittags nicht über 1,27 Millionen Zuschauer und 8,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum hinaus. Dafür punktete das ZDF auch tagsüber bei den jüngeren Zuschauern dank Michel, Pippi & Co, die zweistellige Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen erzielten. Gemeinsam mit der auch bei den Jüngeren erfolgreichen Primetime sorgte das für einen Tagesmarktanteil von 8,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - anders als beim Gesamtpublikum war das überdurchschnittlich gut.

Teilen