ProSieben und Sat.1 verweisen RTL auf den dritten Platz

ProSieben setzte sich um 20:15 Uhr mit "Independence Day: Wiederkehr" in der Zielgruppe an die Spitze. "Honig im Kopf" konnte unterdessen die Traumquoten des Vorjahres nicht wiederholen, zufrieden sein kann Sat.1 trotzdem.



27.12.2018 - 09:37 Uhr von Uwe Mantel 27.12.2018 - 09:37 Uhr

Ein Tagesmarktanteil von 10,1 Prozent reichte ProSieben am 2. Weihnachtsfeiertag für die Tagesmarktführung, knapp dahinter kam Sat.1 mit guten 9,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen über die Ziellinie. RTL hingegen musste sich diesmal mit dem dritten Platz zufrieden geben und landete bei einem Tagesmarktanteil von nur 9,3 Prozent, knapp vor dem ZDF, das mit 8,9 Prozent überdurchschnittlich stark war.

Blickt man nur auf die Primetime, lag ebenfalls ProSieben vorn. Um 20:15 Uhr bescherte "Independence Day: Wiederkehr" ProSieben einen Marktanteil von 13,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 2,91 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. ProSieben konnte zudem dank dem Bond-Film "Skyfall" auch am späteren Abend den Marktanteil noch bei ordentlichen 11,0 Prozent halten, am Vorabend hatte "2012" bereits 10,1 Prozent Marktanteil erzielt.

Update, 11:45 Uhr: Inzwischen wurden die "Tatort"-Daten nachgeliefert - demnach teilen sich "Tatort" und "Independence Day: Wiederkehr" den Spitzenplatz bei den 14- bis 49-Jährigen um 20:15 Uhr

RTL zog nicht nur um 20:15 Uhr mit "Maleficent - Die dunkle Fee" mit noch soliden 11,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen den Kürzeren, sondern hatte vor allem im weiteren Verlauf des Abends mit Problemen zu kämpfen. "Zorn der Titanen" enttäuschte ab kurz nach 22 Uhr mit nur 8,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Die Entführung von Bus 657" lief ab kurz vor Mitternacht mit nur 7,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe noch schlechter.

Sat.1 kann mit seinem Tag eigentlich zufrieden sein - hat sich aber womöglich etwas mehr erhofft. "Honig im Kopf" war an Weihnachten des vergangenen Jahres mit knapp fünf Millionen Zuschauern und über 23 Prozent Marktanteil noch ein echter Hit, ein Jahr später haben sich diese Zahlen mehr als halbiert. So sahen diesmal insgesamt noch 2,26 Millionen Zuschauer zu, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 11,4 Prozent. "Kokowääh 2" konnte im Anschluss dieses Quotenniveau dann aber immerhin halten und erreichte 11,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, am Vorabend war schon auf "Kevin allein in New York" Verlass: Der Marktanteil belief sich auf 11,9 Prozent. Die dritte Ausstrahlung von "Kevin allein zu Haus" innerhalb von weniger als 48 Stunden hatte zuvor 9,7 Prozent erreicht.

