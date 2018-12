"Masters of Dance" fällt weit unter den Senderschnitt

© ProSieben/Marc Rehbeck

Nach einem unspektakulären, aber letztlich soliden Start rauschten die Quoten der neuen ProSieben-Show "Masters of Dance" in der dritten Woche kräftig nach unten. Nicht mal sieben Prozent betrug der Marktanteil. Auch RTL und Sat.1 blieben einstellig.



28.12.2018 - 09:21 Uhr von Alexander Krei 28.12.2018 - 09:21 Uhr

Offensichtlich war es keine besonders gute Idee von ProSieben, die neue Tanzshow "Masters of Dance" auch zwischen Weihnachten und Silvester auf Sendung zu schicken. Nachdem die ersten beiden Ausgaben noch Marktanteile um zehn Prozent erzielen konnten, ging es diesmal nämlich kräftig bergab. Gerade mal noch 6,8 Prozent betrug der Marktanteil in der Zielgruppe. ProSieben bewegte sich damit auf Augenhöhe mit RTL II und Vox und lag sogar noch hinter kabel eins, wo "Der Prinz aus Zamunda" und "Beverly Hills Cop II" mit Marktanteilen von 7,3 und 7,8 Prozent punkteten.

Insgesamt kamen "Masters of Dance" im Vergleich zur Vorwoche noch einmal über eine Viertelmillion Zuschauer abhanden. Mehr als 940.000 Zuschauer konnten sich für die Sendung damit nicht erwärmen - von einem Erfolg ist "Masters of Dance" inzwischen also weit entfernt. Besser wurde es zudem im Anschluss nicht: So sackte "red" sogar auf lediglich 5,8 Prozent Marktanteil ab und auch "Big Stories" wusste ab Mitternacht mit 6,0 Prozent nicht mehr zu überzeugen.

Dass der Tagesmarktanteil letztlich zumindest noch 9,2 Prozent betrug, lag vor allem am Erfolg der Sitcom-Wiederholungen im Nachmittagsprogramm. Marktführer wurde RTL, doch mit 10,2 Prozent war auch der Kölner Sender in der Zielgruppe nicht gerade stark. Am Abend lag RTL mit vier Wiederholungen von "Alarm für Cobra 11" durchweg im einstelligen Bereich. Aber auch Sat.1 konnte dem nicht viel entgegensetzen: Unspektakuläre 8,7 Prozent Marktanteil gab's dort für den Film "Man lernt nie aus", insgesamt waren 1,69 Millionen Zuschauer dabei.

Abgesehen vom "Frühstücksfernsehen", das mit 14,1 Prozent überzeugte, gelang keinem Sat.1-Format am Donnerstag der Sprung in die Zweistelligkeit. Besonders "Alles oder nichts" und "Genial daneben - Das Quiz" blieben mit Werten von 3,9 und 3,1 Prozent am Vorabend eine Enttäuschung. Gemessen daran lief es für "Endlich Feierabend!" zuvor noch ganz gut: Hier belief sich der Marktanteil zumindest auf 6,2 Prozent. Einen besseren Wert verbuchte das Magazin zuletzt Ende November.

