Kalkofes Rückblick sorgt für starke Quoten bei Tele 5

Oliver Kalkofe hat mit seinem Jahresrückblick "Fresse 2018" am Donnerstag bei Tele 5 sehr gute Quoten eingefahren. Der Marktanteil lag bei mehr als zwei Prozent. Aber auch andere kleine Sender punkteten, darunter Sport1 mit der Darts-WM.



28.12.2018 - 09:38 Uhr von Alexander Krei 28.12.2018 - 09:38 Uhr

An Jahresrückblicken mangelt es dem deutschen Fernsehen gewiss nicht, doch Oliver Kalkofe sorgt im Reigen all der Rückblicks-Formate stets für eine besondere Note. Und ganz nebenbei auch für gute Quoten: "Kalkofes Mattscheibe: Fresse 2018 - Der Jahresrückblick" erfreute sich bei Tele 5 am Donnerstagabend jedenfalls durchaus großer Beliebtheit. 380.000 Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein und damit fast 100.000 mehr als vor einem Jahr.

Besonders beim jungen Publikum erwies sich die Kalkofe-Show als schöner Erfolg: Mit einem Marktanteil von 2,1 Prozent lag die "Mattscheibe" nicht nur weit über den Normalwerten des Senders, sondern auch über den Quoten der vergangenen Jahresrückblicke mit Oliver Kalkofe. Danach suchten allerdings viele Zuschauer schnell das Weite: Für den Spielfilm "Mystery Science Theater 3000: The Movie" konnten sich nur noch 150.000 Zuschauer erwärmen, bei den 14- bis 49-Jährigen ging der Marktanteil auf 0,4 Prozent zurück.

Einen durchweg erfolgreichen Tag erwischte derweil Sport1, das von der Darts-WM profitierte. Diese sorgte dafür, dass der Tagesmarktanteil des Senders bei sehr guten 2,1 Prozent lag. Aber auch DMAX wusste mit 1,8 Prozent zu überzeugen - hier war besonders auf die Daytime Verlass, in der die Marktanteile fast durchweg mehr als zwei Prozent betrugen. Besonders stark waren die beiden Folgen der Doku "Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas" mit Werten von 2,7 und 3,0 Prozent.

Sat.1 Gold erzielte indes ebenso wie DMAX einen Tagesmarktanteil von 1,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Hier waren die Ermittler-Dokus am Vorabend mit durchgängig mehr als zwei Prozent gefragt, aber auch "Diagnose Mord" und "Mord ist ihr Hobby" gelangen zuvor schon gute Erfolge. Zeitweise lag der Marktanteil in der Klassiker-Schiene bei mehr als drei Prozent.

