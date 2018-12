"Alles oder nichts" schafft nicht mal mehr zwei Prozent

© SAT.1/André Kowalski

29.12.2018

Dass der Sat.1-Vorabend derzeit eine Großbaustelle ist, ist alles andere als ein Geheimnis - doch so schlecht wie am Freitag dürfte es für den Sender in dieser Zeitschiene außer in Konkurrenz zu sportlichen Großereignissen noch nie gelaufen sein. Nicht mal mehr zwei Prozent Marktanteil schaffte die neue Soap "Alles oder nichts" auf dem Sendeplatz um 18:30 Uhr.

Gerade mal noch 380.000 Zuschauer konnten sich für die Serie begeistern, das reichte sowohl beim Gesamtpublikum als auch in der Zielgruppe für miserable 1,8 Prozent Marktanteil. Selbst Sat.1 Gold war zu diesem Zeitpunkt stärker. Angesichts derart desaströser Zahlen dürfte inzwischen selbst bei den größten Optimisten die Hoffnung auf Besserung schwinden.

"Genial daneben - Das Quiz" konnte im Anschluss ebenfalls nichts reißen, bekam das Leben aber auch gleich dreifach schwer gemacht: Nach "Alles oder nichts", in direkter Konkurrenz zu "Wer weiß denn sowas?" und mit einer Wiederholung brachte es die Show auf gerade mal 2,2 Prozent Marktanteil, mehr als 670.000 Zuschauer waren nicht zu holen. Auch "Endlich Feierabend!" war eine Stunde zuvor mit 4,2 Prozent Marktanteil kein Erfolg.

Schlechte Nachrichten von der Soap-Front muss indes nicht nur Sat.1 hinnehmen, sondern auch RTL: Dort fiel "Freundinnen - Jetzt erst recht" auf den schwächsten Wert seit fast zwei Monaten. Nur 4,9 Prozent Marktanteil holte die Serie um 17:00 Uhr, die Gesamt-Reichweite belief sich auf überschaubare 600.000 Zuschauer. "Unter uns" hatte im Anschluss mit 8,7 Prozent ebenfalls nicht viel zu melden.

