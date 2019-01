Rekorde für Neo und Maxx, kabel eins Doku stürmt los

© DWDL

Auch 2018 zeigte der Trend bei vielen kleinen Sendern wieder nach oben: ZDFneo knackte die Marke von drei Prozent und auch ProSieben Maxx legte weiter zu. kabel eins Doku konnte seinen Marktanteil sogar mehr als verdoppeln. Die ausführliche Analyse...



02.01.2019 - 12:45 Uhr von Alexander Krei 02.01.2019 - 12:45 Uhr

Die Fragmentierung des Fernsehmarktes ist auch 2018 weiter vorangeschritten. Ungeachtet der Tatsache, dass sportliche Großereignisse wie die Olympischen Winterspiele und die Fußball-Weltmeisterschaft über die Bühne gingen, konnten zahlreiche kleinere Sender ihre Marktanteile ausbauen. Dazu gehört auch ZDFneo, auch wenn es für den Spartensender nicht mehr ganz so deutlich nach oben ging wie noch in den Jahren zuvor. Beeindruckend sind die Zahlen aber allemal, denn erstmals schaffte ZDFneo auf Jahresbasis den Sprung über die Marke von drei Prozent. Starke 3,2 Prozent wurden beim Gesamtpublikum erzielt, was für einen erneuten Platz unter den Top 10 reichte, gleichzeitig ließ ZDFneo sogar RTL II hinter sich.

Dabei profitierte ZDFneo nicht zuletzt von den Hits des Hauptprogramms: Produktionen wie das "Neo Magazin" oder "Parfum" schärfen zwar das Profil, doch Quotenbringer sind Krimis und "Bares für Rares". Kein Wunder also, dass ZDFneo so sehr wie kein anderer kleiner Sender ein älteres Publikum anspricht - und doch trägt er zur Verjüngung der Sendergruppe bei. Mit 1,8 Prozent Marktanteil lag ZDFneo bei den 14- bis 49-Jährigen aber exakt auf dem Niveau des Vorjahres, die Hürde von zwei Prozent wurde nur in drei Monaten übersprungen, zwei Mal weniger als 2017.

Auf Jahresbasis musste sich ZDFneo damit dem RTL-Männersender Nitro geschlagen geben, der wie im Jahr zuvor auf 1,9 Prozent Marktanteil kam. Auch der zu Discovery gehörende Männersender DMAX hielt sich stabil: Mit einem Marktanteil von 1,7 Prozent musste man sich aber erneut den Kollegen aus Köln geschlagen geben, generell lag man trotz verstärkter Investitionen ins Eigenproduktionen in jedem der zwölf Monate hinter Nitro. Und mit Blick auf 2019 droht weitere Konkurrenz: Als einer der größter Gewinner in der Zielgruppe ging in diesem Jahr ProSieben Maxx hervor, das den Marktanteil um 0,3 Prozentpunkte auf 1,6 Prozent steigern konnte und zuletzt bereits mehrfach DMAX überholte.

Der Aufschwung von ProSieben Maxx hängt einerseits mit einer stärker gewordenen Anime-Schiene zusammen, andererseits aber auch mit der NFL, die inzwischen am Sonntagabend sogar mitunter an der Zweistelligkeit kratzt. Mit dieser Mischung hat sich ProSieben Maxx innerhalb von nur fünf Jahren an die Spitze der kleinen ProSiebenSat.1-Beiboote gesetzt. Doch auch Sixx legte zu und kam mit 1,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe auf den besten Wert seit drei Jahren, Sat.1 Gold verbesserte sich leicht auf 1,6 Prozent, obwohl auch Konkurrent RTLplus zulegte und inzwischen vor allem dank stundenlanger Gerichtsshow-Wiederholungen auf 1,1 Prozent kommt.

MA 2018

14-49

+/-

2017

MA 2018

gesamt

Super RTL

2,1

+/-0

1,7

Nitro 1,9

+/-0

1,7

ZDFneo

1,8

+/-0

3,2

DMAX 1,7

+/-0

1,0

Sat.1 Gold

1,6

+0,1

1,6

ProSieben Maxx

1,6

+0,3

0,9

Sixx 1,4

+0,2

0,8

Disney Channel 1,2 +/-0 0,9 Comedy Central (14:00-0:00 Uhr)

1,2

+0,2

0,4

RTLplus

1,1

+0,2

0,9

Tele 5

1,0

+0,1

0,9

One 0,6

+0,1

0,8

TLC 0,6

+0,1

0,4

Servus TV 0,2 +/-0 0,3

Nach oben zeigte der Trend 2018 aber auch für den Frauensender TLC, der ausgerechnet im Februar einen Rückschlag hinnehmen musste, als man neben Eurosport die Olympischen Spiele zeigte und nur 0,3 Prozent Marktanteil schaffte. Danach begann jedoch eine Rekordjagd, doch von den zwischenzeitlichen 0,8 Prozent war TLC zuletzt wieder ein ganzes Stück entfernt. Auch Tele 5 konnte die starken Werte aus dem Herbst, als die Marktanteile gleich zwei Monate in Folge 1,2 Prozent betrugen, am Ende nicht wiederholen. Unterm Strich lag der Marktanteil 2018 dennoch erstmals seit drei Jahren wieder bei 1,0 Prozent.

Und dann ist da noch der ARD-Spartensender One, dessen Zahlen längst nicht so stark sind wie die von ZDFneo. Doch auch hier gab es in den zurückliegenden zwölf Monaten eine positive Entwicklung: Immerhin 0,6 Prozent Marktanteil fuhr der Sender bei den 14- bis 49-Jährigen ein, beim Gesamtpublikum verbesserte sich One binnen Jahresfrist um 0,2 Prozentpunkte auf 0,8 Prozent. In den letzten drei Monaten des Jahres lag der Marktanteil übrigens bei 0,9 Prozent - die Ein-Prozent-Marke ist also greifbar.

ZDFinfo trotzt der neuen Konkurrenz

Fast noch beeindruckender als das Plus von ProSieben Maxx ist derweil der heimliche Aufstieg von kabel eins Doku. Stand der Sender vor einem Jahr noch bei 0,3 Prozent Marktanteil, so erzielte kabel eins Doku nun starke 0,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - einen stärkeren Zugewinn konnte kein anderer kleiner Sender verbuchen. Beachtlich ist besonders der Jahresendspurt, denn im Dezember gelang es erstmals, die Marke von einem Prozent Marktanteil zu knacken. Ungeachtet der neuen Konkurrenz legte aber auch ZDFinfo zu: Mit 1,4 Prozent Marktanteil schloss der Sender sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen das Jahr ab. Auch das waren neue Bestmarken.

MA 2018

14-49

+/-

2017

MA 2018

gesamt

ZDFinfo 1,4 +0,1

1,4

Welt 1,0 -0,3

0,9

n-tv

0,9

-0,1

1,0

Sport1 0,8

-0,1

0,7

3sat 0,8

+/-0 1,3 Arte 0,8

+/-0 1,1

Phoenix

0,8

-0,1

1,1

kabel eins Doku

0,7

+0,4

0,5

Eurosport 1

0,3 -0,1 0,5 Tagesschau 24 0,3 +/-0 0,3

Der Aufwärtstrend geht dabei ganz offensichtlich ein Stück weit zulasten der klassischen Nachrichtenkanäle, die ja auch im Doku-Segment unterwegs sind. So büßte n-tv im Vergleich zum Vorjahr 0,1 Prozentpunkte ein und kam nur noch auf 0,9 Prozent, für Welt ging es im ersten Jahr nach der Umbenennung sogar um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Am Ende reichte es für 1,0 Prozent Marktanteil. Aufgefangen werden die Verluste aber durch den Ableger N24 Doku. Stabile Quoten gab's für die Kultursender 3sat und Arte, die mit jeweils 0,8 Prozent Marktanteil auch bei den 14- bis 49-Jährigen durchaus beliebt waren. Beim Gesamtpublikum erzielte 3sat sogar 1,3 Prozent und wiederholte damit den starken Vorjahreswert. Besonders gut lief's im Dezember, wo sogar 1,7 Prozent erzielt wurden.

